CIANJUR - Ratusan emak-emak Majelis Taklim antusias menyambut kedatangan Siti Atikoh Supriyanti di Pondok Pesantren Gelar, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (4/12/2023). Istri calon Presiden RI 2024 Ganjar Pranowo itu disebut memiliki pembawaan yang adem dan cocok jadi ibu negara.

Atikoh memulai safari politiknya untuk mendukung sang suami dan dimulai dengan berkeliling di sejumlah daerah di Jawa Barat. Kabupaten Cianjur menjadi titik pertama Atikoh menemui masyarakat. Ialah emak-emak Majelis Taklim di Pondok Pesantren Gelar yang menyambutnya secara antusias.

"Ibu wilujeng sumping, selamat datang di Ponpes Gelar Cianjur," ucap perwakilan Ponpes Gelar, Irma.

Cucu dari KH Hisyam A Karim, pendiri Pondok Pesantren PP Roudlotus Sholichin Sholichat Kalijaran, Karanganyar, Purbalingga itu juga disambut keluarga Ponpes Gelar, di antaranya KH Dadang Darussalam, KH Muhammad Faizal. Di kediaman, Nyai Hj. Halimah Qudsiyah, pengasuh Ponpes Gelar.

Atikoh kemudian diajak ziarah ke makam pendiri ponpes yakni KH. Zen Abdusomad yang memiliki sebutan Mama Gelar. Usai berziarah, Atikoh menyapa ratusan emak-emak jama'ah Majelis Taklim yang telah menunggunya di aula.

"Sampurasun ibu-ibu, kumaha damang sadayana?” ujar Atikoh menyapa para emak.

Atikoh menyampaikan kebahagiaannya bisa hadir dan bertemu emak-emak di Cianjur. Ia mengatakan, selain untuk silaturahmi, sekaligus mengakrabkan persaudaraan.

Dalam kesempatan itu, Atikoh berbagi banyak pengalaman dengan para ibu-ibu yang hadir. Di antaranya tentang pernikahan, pola pengasuhan anak, sampai menceritakan latar belakangnya.

"Kalau melihatnya saat ini, tentu banyak orang tahu saya karena Mas Ganjar pernah jadi gubernur dua periode. Tetapi sebenarnya kami melalui banyak hal sampai pada ke titik ini," ucap Atikoh.

Sebelum berpamitan, Atikoh meminta doa dan dukungan dari emak-emak. Atikoh mengatakan, emak-emak punya peranan penting dalam kehidupan berbangsa.

"Kalau emak-emak sudah bergerak, Indonesia pasti akan teratasi semua masalahnya," tegasnya.

Atikoh pun diburu emak-emak untuk berfoto dan bersalaman. Momen itu tak dilewatkan emak-emak untuk memeluk Atikoh dengan erat. Acapkali emak-emak meminta Atikoh menyampaikan salam kepada sang suami, Ganjar Pranowo.

"Ibu punten salam buat Pak Ganjar ya bu. Insyaallah menang jadi Presiden ya bu," teriak mereka.

Sebagai informasi, Ponpes Gelar Cianjur dikenal sebagai salah satu pondok pesantren tertua di Cianjur, Jawa Barat. Pondok Pesantren ini berdiri sejak tahun 1932-an dan hingga saat ini masih berperan aktif membina dan melayani umat.

Usai dari Ponpes Gelar, Atikoh melanjutkan safari politik ke Kabupaten Bandung Barat. Atikoh akan menyapa UMKM binaan IWAPI dan Komunitas Perempuan KBB.

