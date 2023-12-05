Makassar, Sulawesi Selatan - Muhammad Zinedine Alam Ganjar datang menyambangi warga Makassar untuk berolahraga bersama masyarakat di Jalan Taman Sudiang Indah, Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (4/12) sore.

Saat kedatangannya, Alam disambut dan disapa oleh sejumlah warga yang menghampiri dirinya, warga mengaku senang dan bangga bisa bertemu Alam Ganjar.

Pada kesempatan pertama, Alam diajak untuk bermain cabang olah raga bola voli. Alam tampak enjoy dan menyatu dengan warga. Terlihat pria berpostur 180 cm tersebut tampak cekatan bermain bersama.

Setelah bermain bola voli, Alam lantas diajak untuk bermain cabang olah raga bulu tangkis bersama warga lainnya. Terdengar suara sorakan 'Mas Alam! Mas Alam! Mas Alam!' dari ibu-ibu yang turut serta hadir memberikan dukungan untuk Alam, 'Ayo Mas Alam!'.

Alam merespons dukungan dari warga, dirinya tampak senang berkunjung dan berolah raga bersama.

"Luar biasa, asyik banget, antusiasmenya mantap, semuanya menyoraki, ngajak bermain," kata putra tunggal Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh.

Alam pun memberikan pesan untuk tetap menjaga kebersamaan warga tersebut. Sebab, dirinya menilai aktivitas tersebut sudah jarang ditemuinya di kota-kota besar.

"Kebersamaannya dijaga seperti ini soalnya di kota-kota besar sudah jarang ditemukan, tapi seperti ini hangat lah rasanya, seperti keluarga yang sangat besar," jelas Alam.

Selain itu, salah seorang warga bernama Hawariah (50) tampak senang. Dirinya pun lantas mengajak Alam bermain bulubtangkis bersama berdua, Alam pun menerima ajakan dari dirinya.

"Alhamdullilah senang banget atas kedatangannya Mas Alam ke Makassar bisa dekat dengan beliau, orangnya supel, ramah dan baik lah orangnya," ungkap Hawariah.

Hawariah berharap Alam mampu menjadi generasi muda yang menginspirasi mewakili jiwa muda untuk terus semangat berkarya.

"Mas Alam mudah-mudahan ke depan lebih sukses dan berbakat yang mewakili jiwa-jiwa muda untuk masa depan," pungkasnya.

