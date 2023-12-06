...

Jika Terpilih Jadi Cawapres di 2024, Mahfud MD Janji Makmurkan Pesantren

Aziz Indra, Jurnalis · Rabu 06 Desember 2023 00:14 WIB
Mahfud MD menjawab pertanyaan para wartawan.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo berpidato saat acara pertemuan dengan para pimpinan Pondok Pesantren, Madrasah dan Dewan Kemakmuran Masjid DKM .
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo berpidato saat acara pertemuan dengan para pimpinan Pondok Pesantren, Madrasah dan Dewan Kemakmuran Masjid DKM .
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo berpidato saat acara pertemuan dengan para pimpinan Pondok Pesantren, Madrasah dan Dewan Kemakmuran Masjid DKM .
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama Cawapres Mahfud MD.
Mahfud memberikan perhatian khusus untuk bisa memakmurkan pesantren.
A A A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Partai Perindo Mahfud MD melakukan silaturahmi dengan para pimpinan Pondok Pesantren, Madrasah dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) se-Jabodetabek yang dilakukan di iNews Tower, Jakarta Selasa (5/12/2023).

 

Dalam silaturahmi tersebut, Mahfud memberikan perhatian khusus untuk bisa memakmurkan pesantren yang ada ada di Indonesia dalam meneruskan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika dirinya dan Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024 mendatang.

 

"Saya memberi perhatian khusus kepada pesantren. malah kita akan melanjutkan kebijakan pemerintah yg lalu, zaman Pak Jokowi itu ada," kata Mahfud usai acara silaturahmi.

 

Mahfud mengatakan memakmurkan pesantren sudah masuk dalam Undang-undang pesantren, yang mana dana dari pemerintah itu sebesar Rp128 triliun yang mana digunakan untuk memakmurkan pesantren.

 

"Yang dibuat oleh pemerintah kemarin, itu kita lanjutkan dengan lebih di-manage. Karena, islam di Indonesia ini wajahnya ada di pesantren, yaitu islam yang rukun, damai, penuh rahmat dan kasih sayang," ujarnya.

 

Mahfud mengungkapkan jika walaupun agama Islam lahir di Mekkah, namun di sana Islamnya lebih kaku, tidak seperti di Indonesia yang lebih fleksibel.

 

"Tidak sama loh meskipun islam itu lahir di Mekkah, di Mekkah itu kaku. Orang Saudi Arabia itu kalau beragama kaku. kalau kita enggak," kata Mahfud.

 

"Oleh sebab itu, sy akan bangun bbrp program untuk pemajuan pesantren," pungkasnya.

(Aziz Indra)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Suasana Sidang Tatap Muka Ammar Zoni Terkait Kasus Narkoba

Suasana Sidang Tatap Muka Ammar Zoni Terkait Kasus Narkoba

Aksi Teatrikal Soroti Ancaman Deforestasi PSN di Merauke

Aksi Teatrikal Soroti Ancaman Deforestasi PSN di Merauke

Kinerja APBN November 2025 Catat Defisit Rp560,3 Triliun

Kinerja APBN November 2025 Catat Defisit Rp560,3 Triliun

Cuaca Buruk, Hujan Deras Guyur Jabodetabek

Cuaca Buruk, Hujan Deras Guyur Jabodetabek

Laporan 25 Hits of 2025, Grab Soroti Perubahan Perilaku Konsumen

Laporan 25 Hits of 2025, Grab Soroti Perubahan Perilaku Konsumen

Forum Edukasi Kesehatan Gusi di IHF 2025

Forum Edukasi Kesehatan Gusi di IHF 2025

Restitusi Rp247 M Dipersoalkan, Ahli Sebut CMNP Terancam Penalti Pajak

Restitusi Rp247 M Dipersoalkan, Ahli Sebut CMNP Terancam Penalti Pajak

Petugas Percantik Bundaran HI dengan Ornamen Natal

Petugas Percantik Bundaran HI dengan Ornamen Natal

Cari Berita Lain Di Sini