TASIKMALAYA - Ribuan santriwati Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat histeris saat Siti Atikoh Supriyanti hadir di tengah-tengah mereka. Mereka semakin heboh saat Atikoh meladeni setiap permintaan foto bahkan menghampiri saat dipanggil "ibu mertua" oleh santriwati.

Momen tersebut terjadi usai istri calon presiden RI 2024 Ganjar Pranowo itu mengikuti acara bertajuk 'Doa Bersama Santri Menghantarkan Santri Menjadi Abdi Negeri', di lapangan Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Selasa (5/12/2023). Terlihat Pimpinan Ponpes Cipasung, KH Ubaidillah Ruhiat bersama sang istri, Nyai Neneng Nur Laila.

Pagi harinya, Atikoh melaksanakan salat subuh berjamaah dengan santriwati di mushala dalam asrama putri. Usai salat subuh, Atikoh bersama pengasuh ponpes berjalan ke lapangan untuk mengikuti doa bersama.

"Ibu, sini Bu sarapan bareng saya Bu," teriak santriwati saat melihat Atikoh turun dari mimbar.

Ibu dari Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu pun mengabulkan permintaan para santriwati. Praktis membuat histeris para santriwati. Usai puas mencium tangan dan berfoto, mereka juga menitipkan salam untuk Alam Ganjar.

"Ibu Mas Alamnya kok nggak diajak Bu, salamin ya ibu mertua," ujar para santriwati bersahutan.

"Iya nanti disampaikan ya," ucap Atikoh tertawa.

Atikoh memang sedang safari politik di Jawa Barat. Ia berkunjung dan menemui kaum perempuan baik di pesantren, komunitas UMKM, hingga organisasi keagamaan.

Di hari pertama, Atikoh menyelesaikan safari politiknya dan bermalam di Ponpes Cipasung. Ia diterima Nyai Neneng dan banyak berdiskusi ringan sebelum beristirahat.

"Dalam suasana seperti sekarang saya mendapat rahmat luar biasa, salam dari Mas Ganjar dan Alam ya. Banyak yang bertanya (Alam), kebetulan kemarin ke Makassar jadi tidak bisa mendampingi ibunya. Nanti saya sampaikan salam ya dari santriwatinya, kalau ada rezeki umur dan waktu bisa ke sini," tandas Atikoh.

