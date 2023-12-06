Balikpapan, Kalimantan Timur - Para milenial dan Gen Z yang ada di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, antusias mengikuti ngobrol bareng bersama dengan Calon Presiden Ganjar Pranowo.

Ratusan anak muda terlihat berbondong-bondong menyambangi salah satu coffee shop, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/12/2023) malam. Alasan mereka datang karena meyakini sosok Ganjar bisa mewujudkan keinginan milenial serta Gen Z.

Harapan itu disampaikan oleh salah satu milenial bernama Sania. Ia meyakini bilamana sosok Ganjar Pranowo bisa mewujudkan keinginan milenial dan Gen Z.

“Melihat bagaimana pembawaan Pak Ganjar saat ini, saya sepenuhnya yakin,” ungkap Sania.

Sania juga melihat sejauh ini hanya Ganjar Pranowo sebagai Capres yang dekat dengan milenial dan Gen Z. Terbukti, dari beberapa lawatan ke beberapa daerah, Capres berambut putih ini selalu mendengarkan keluh kesan mereka.

“Iya deket banget, bagaimana dia cara mengobrol dan pembawaannya dia bisa berbaur dengan anak muda. Tidak hanya dengan kalangan yang tua, tapi dia bisa berbaur dengan generasi kami,” ucap Sania.

Dia berharap, jika kelak Ganjar terpilih menjadi Presiden bisa memberikan ruang kepada anak muda.

“Semoga Generasi milenial sekarang ini bisa didengar suaranya dan kepemimpinannya nanti bisa menyesuaikan perkembangan zaman,” tutur Sania.

Senada, milenial lainnya bernama Jemi menganggap Ganjar adalah sosok calon pemimpin yang bisa menarik perhatian anak muda karena ide-idenya.

“Ide Pak Ganjar untuk milenial sejalan banget, Pak Ganjar sangat memahami pemikiran milenial yang ada di Indonesia,” ujar Jemi.

Dalam kesempatan itu, Jemi juga berharap Ganjar bisa mendengar suara milenial dalam membangun bangsa Indonesia bilamana sudah menjadi orang nomor satu di Indonesia.

“Harapannya bisa mendengar suara milenial lebih luas lagi,” ungkap Jemi.

Sementara, Ganjar menyatakan dirinya akan selalu menyerap aspirasi kemanapun saat berkeliling Indonesia. Sebab, suara anak muda disebutnya selalu memunculkan sesuatu hal yang baru dan menjadi perhatian.

“Ketika saya berkeliling di banyak tempat, selalu saya mencoba bertemu anak muda. Ada banyak hal yang selalu muncul dari anak muda,” tutup Ganjar.

(MPI)