Ratusan Guru Diberikan Edukasi Literasi Keuangan Diantaranya Pinjol Ilegal

Yusuf Nugroho/Antara Foto, Jurnalis · Rabu 06 Desember 2023 12:26 WIB
Kegitan literasi dan edukasi keuangan yang digelar OJK dalam rangka memperingati hari guru.
Kegitan literasi dan edukasi keuangan yang digelar OJK dalam rangka memperingati hari guru.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi (kiri) memberikan penjelasan kepada peserta saat kegiatan literasi dan edukasi keuangan di Pendopo Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Selasa (5/12/2023). Kegitan literasi dan edukasi keuangan yang digelar OJK dalam rangka memperingati hari guru dan diikuti ratusan guru itu mengambil tema waspada investasi dan pinjaman online (pinkol) ilegal.

 

ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/aww.

(Yusuf Nugroho/Antara Foto)

