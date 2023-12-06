Commercial Director Polytron, Tekno Wibowo saat menjadi narasumber program Chieftalk Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Senin (5/12/2023).

Dalam acara tersebut Tekno Wibowo selaku Commercial Director Polytron menjelaskan perkembangan kendaraan listrik yang dikembangkan oleh Polytron seperti motor listrik POLYTRON Evo, Fox-R, dan T-Rex yang bakal segera mengaspal di Indonesia.

Selain itu, kabarnya Polytron juga memiliki rencana untuk mengarap mobil listrik, membuat langkahnya semakin lengkap menjajaki sektor kendaraan ramah lingkungan di Tanah Air.

(Aldhi Chandra Setiawan)