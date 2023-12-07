Kutai Kartanegara - Dalam konsolidasi bersama tim pemenangan daerah (TPD), calon legislatif (caleg), beserta relawan Ganjar-Mahfud, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo berupaya mendorong optimisme para pendukung dalam upaya pemenangan pesta demokrasi 2024.

Konsolidasi itu dilakukan di Gedung Bela Diri Komplek Stadion Aji Imbut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (6/12/23) siang.

Ganjar mengingatkan kepada elemen pendukung untuk meningkatkan konsolidasi akar rumput secara humanis menjaring problematika yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Ganjar mengajak seluruh relawan untuk bersama majukan Indonesia dari berbagai sektor serta mewujudkan demokrasi yang baik.

"Mendorong optimisme dan mereka kita minta untuk menghitung tadi sudah berbisik-bisik ke saya bagaimana kita bisa optimal dan teman-teman seluruhnya yang punya resources (sumber daya) akan melakukan (konsolidasi) itu. Mudah-mudahan targetnya optimal," kata Ganjar.

Pada gelaran konsolidasi, Ganjar kemudian menanyakan apa saja yang telah dilakukan oleh para elemen pendukung serta bagaimana keluh kesah yang disampaikan masyarakat.

Beragam kekhawatiran masyarakat pun disampaikan mulai dari keterbatasan ekonomi, pendidikan, bagi hasil lahan sawit, hingga pengelolaan pertambangan.

Dia meminta supaya seluruh elemen pendukung bergerak tegak lurus pada koridornya secara sat set, tidak ragu apabila yang dilakukan tak menyalahi aturan, dan tetap bergerak meski ada halangan.

"Kalau kemudian kita mau diganggu, sudah benar, ya kita tabrak," tutup dia.

Sebagai informasi, sejak hari pertama kampanye, capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD tiada henti berkeliling Indonesia untuk menyerap aspirasi masyarakat yang dimulai dari Sabang Aceh dan Merauke Papua Selatan.

Ganjar kemudian melanjutkan kampanye ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sehari setelahnya, Ganjar melanjutkan kampanye ke sejumlah daerah di NTT dan Nusa Tenggara Barat (NTB) seperti Kabupaten Ende, Pulau Rote, Kota Bima, Pulau Lombok, dan kini sejak hari ke-delapan dan sembilan kampanye berada di Kaltim.

