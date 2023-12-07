Samarinda, Kalimantan Timur - Calon Presiden Ganjar Pranowo mengatakan dirinya akan fokus mengembangkan literasi membaca khususnya bagi anak muda Indonesia.

Hal itu dikatakan Ganjar saat berdialog dengan milenial dan Gen Z Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (6/12/2023) malam.

Mulanya Ganjar mendapatkan pertanyaan dari seorang Gen Z bernama Caca. Kepada Capres berambut putih ini, Caca bercerita keluh kesahnya terhadap minimnya literasi membaca buku oleh kalangan anak muda.

Bahkan, kata Caca, anak muda lebih suka membaca dari handphone. Oleh sebab itu, Caca meminta solusi kepada Ganjar bagaimana cara meningkatkan literasi anak muda dalam membaca buku.

“Literasi anak muda sukanya membaca di handphone, tapi permasalahannya di buku itu jauh lebih luas wawasannya. Apakah bapak ada motivasi kepada anak muda agar bisa membaca?” tanya Caca kepada Ganjar.

Merespons keluhan tersebut, sebagai Calon Presiden Ganjar Pranowo mengatakan dirinya sangat senang lantaran anak muda di Balikpapan ini peduli terhadap literasi membaca.

“Saya senang sekali bertemu dengan anak muda Samarinda. Mereka bertanya bagaimana meningkatkan literasi anak muda,” ucap Ganjar.

Karena itu, dia mendorong perlu adanya wadah yang diberikan kepada anak muda agar mereka bisa peduli terhadap literasi membacanya. Apalagi, generasi muda merupakan bibit-bibit masa depan agar bisa membawa Indonesia semakin cerah.

“Karena mereka peduli akan literasi maka ini bibit-bibit masa depan Indonesia cerah. Ini ciri-ciri anak muda yang punya potensi harus dikembangkan dan mereka harus punya wadah dan pemerintah harus memfasilitasi itu,” ungkap Ganjar.

Lebih jauh, Ganjar mengajak agar para anak muda mulai membaca buku apapun bentuknya sebagai bentuk meningkatkan literasi di Indonesia.

Sekedar diketahui, sejak masa kampanye Ganjar sudah berkeliling beberapa daerah Indonesia. Diawali denganmengunjungi dan berkeliling Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Ganjar terbang ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian Ganjar melanjutkan kampanye ke sejumlah ke sejumlah daerah di NTT dan Nusa Tenggara Barat seperti Kabupaten Ende, Pulau Rote, Kota Bima, dan Pulau Lombok.

Capres berambut putih itu kembali berkampanye di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan Kota Palu Sulawesi Tengah dan menyapa masyarakat yang ada di sana.

Dua hari belakangan, Ganjar sedang berkeliling Kalimantan Timur untuk berkampanye di Kota Balikpapan, Kota Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.

Setiap Provinsi yang didatanginya, Ganjar selalu menyempatkan diri untuk berbincang dengan milenial dan Gen Z guna menyerap aspirasi mereka.