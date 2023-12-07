...

Kunjungi Pasar Tradisional, Ganjar Beri Solusi Konkret Atasi Naiknya Harga Pangan

MPI, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2023 05:21 WIB
Ganjar Pranowo berdialog dengan warga saat mengunjungi Pasar Selasa Loa Kulu, Kutai Kartanegara.
Ganjar Pranowo berdialog dengan warga saat mengunjungi Pasar Selasa Loa Kulu, Kutai Kartanegara.
Ganjar Pranowo berdialog dengan warga saat mengunjungi Pasar Selasa Loa Kulu, Kutai Kartanegara.
A A A

KUTAI KARTANEGARA - Ganjar Pranowo, rutin mengunjungi pasar tradisional di sejumlah daerah di Indonesia. Kali ini, capres nomor urut 3 itu berkunjung di Pasar Selasa Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (6/12/2023).

 

Di tiap pasar, Ganjar selalu mendapat keluhan dari pedagang terkait kenaikan harga bahan pangan. Inilah jawab konkret dari capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu. 

 

Pertama, maksimalkan peran Bulog sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Sehingga pangan tidak bisa diliberalisasi. 

 

"Negara harus bisa mengendalikan harga pangan. Bulog harus dikembalikan fungsinya, karena pangan tidak boleh diliberalkan. Subsidi bukan hanya pupuk, tapi juga subsidi hasil pertaniannya," ujar Ganjar. 

 

Keberadaan Bulog, lanjutnya, juga sebagai upaya pemangkasan sistem distribusi yang memengaruhi besarnya harga. 

 

"Jadi, Bulog bisa langsung membeli dari petani. Sehingga petani tidak menjual kepada tengkulak," imbuhnya. 

 

Kedua, pemerintah harus punya data pertanian secara detil. Mulai dari lahan, komoditas tanaman hingga petani. Data tersebut dapat mengendalikan kestabilan produksi pertanian. 

 

"Saya sudah sampaikan berkali-kali, kalau data itu penting. Data menjadi acuan mulai dari produksi hingga hasil produksi," lanjutnya. 

 

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu juga menambahkan, pentingnya pemerintah membangun pabrik pupuk khusus petani. 

 

"Banyak keluhan minimnya pupuk untuk petani, jadi rasa-rasanya pemerintah harus bangun pabrik pupuk untuk memenuhi kebutuhan petani," ungkapnya. 

 

Setelah pupuk mampu mencukupi kebutuhan produksi, yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki produksi menggunakan teknologi. 

 

"Budidaya juga harus menggunakan teknologi yang baik. Dan, sarana produksi pertanian dan bantuan sarana produksi harus bagus," paparnya. 

 

Terakhir, upaya menjaga kestabilan harga pangan adalah rutin menggelar operasi pasar. Ini bertujuan untuk mengecek langsung kondisi di lapangan sekaligus meminta aspirasi dari para pedagang dan produsen. 

 

"Operasi pasar harus dilakukan rutin. Jika ada gelaja supaya cepat ditangani," tutur Ganjar. 

 

Sementara Mistianawati, pedagang lain juga mengaku tidak menyangka jika tempat jualannya didatangi Ganjar. Dalam kesempatan itu, ia mengutarakan keluh-kesah soal harga bahan pangan yang naik. 

 

"Iya ditanya soal harga pangan. Harapan kami Pak Ganjar bisa stabilkan harga," tuturnya. 

 

Menurutnya, Ganjar adalah sosok yang ramah, baik dan merakyat. 

 

"Orangnya baik dan ramah," tandasnya.

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Suasana Sidang Tatap Muka Ammar Zoni Terkait Kasus Narkoba

Suasana Sidang Tatap Muka Ammar Zoni Terkait Kasus Narkoba

Aksi Teatrikal Soroti Ancaman Deforestasi PSN di Merauke

Aksi Teatrikal Soroti Ancaman Deforestasi PSN di Merauke

Kinerja APBN November 2025 Catat Defisit Rp560,3 Triliun

Kinerja APBN November 2025 Catat Defisit Rp560,3 Triliun

Cuaca Buruk, Hujan Deras Guyur Jabodetabek

Cuaca Buruk, Hujan Deras Guyur Jabodetabek

Laporan 25 Hits of 2025, Grab Soroti Perubahan Perilaku Konsumen

Laporan 25 Hits of 2025, Grab Soroti Perubahan Perilaku Konsumen

Forum Edukasi Kesehatan Gusi di IHF 2025

Forum Edukasi Kesehatan Gusi di IHF 2025

Restitusi Rp247 M Dipersoalkan, Ahli Sebut CMNP Terancam Penalti Pajak

Restitusi Rp247 M Dipersoalkan, Ahli Sebut CMNP Terancam Penalti Pajak

Petugas Percantik Bundaran HI dengan Ornamen Natal

Petugas Percantik Bundaran HI dengan Ornamen Natal

Cari Berita Lain Di Sini