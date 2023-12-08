Grup musik rock legendaris God Bless saat mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement Award 2023 di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (7/12/2023) malam.

God Bless menjadi salah satu grup musik rock legendaris di Tanah Air, berhasil meraih penghargaan di ajang Indonesia Music Awards (IMA) 2023. Kali ini, grup band yang digawangi oleh Achmad Albar, Ian Antono, Donny Fattah Gagola, Abadi Soesman dan Fajar Satritama ini berhasil meraih Lifetime Achievement di IMA 2023.

Vokalis God Bless, Achmad Albar bahkan menjadikan penghargaan itu sebagai hal yang semakin memacu semangat mereka untuk terus berkarier di industri musik. Meskipun tak dipungkiri lagi, jika usia personil God Bless rata-rata telah memasuki masa tua.

