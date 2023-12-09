Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) membakar semangat Relawan Milenial Ganjar-Mahfud di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

HT memberikan pembekalan dan arahan kepada relawan milenial pada gelaran "Dialog dengan milenial untuk pemenangan Ganjar - Mahfud bersama Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo" di kota Pontianak Kalimantan Barat Sabtu (09/12/2024).

Kedatangan HT di Pontianak didampingi Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo, dan sejumlah pengurus DPP Partai Perindo untuk sejumlah agenda konsolidasi Partai dan pemenangan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Prof Dr KH Mahfud MD.

(Aziz Indra)