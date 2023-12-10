...

Diffable in Action Peringati Hari Disabitas Internasional

Heru Haryono, Jurnalis · Minggu 10 Desember 2023 03:56 WIB
Peserta menunjukkan kebolehan dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional.
Peserta menunjukkan kebolehan dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional.
Peserta menunjukkan kebolehan dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional.
Peserta menunjukkan kebolehan dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional.
Peserta menunjukkan kebolehan dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional.
A A A

Peserta menunjukkan kebolehan dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional di Mall Aeon Tanjung Barat, Sabtu (9/12/2023). 

 

Belantara Budaya Indonesia bekerja sama dengan Pertamina Internasional EP dmenyelenggarakan ajang unjuk bakat untuk anak-anak difabel dengan tajuk “Diffable in Action 2023”. 

 

Acara Diffable in Action ini merupakan ajang perlombaan unjuk bakat anak-anak difabel di tingkat nasional yang kedua kalinya diselenggarakan oleh yayasan Belantara Budaya Indoensia. Dari ratusan pendaftar dari seluruh Indonesia, 25 finalis akan tampil pada ajang ini.

 

Acara ini akan diresmikan oleh Ibu Atwirlany Ritonga Plt. Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus. Pembukaan acara ini menampilkan Parade Busana Tradisional Indonesia sebanyak 20 siswa/i difabel Yayasan Belantara Budaya Indonesia.

 

“Ajang ini diharapkan dapat memberikan panggung terhadap sobat disabilitas untuk unjuk bakat dan karya, yang dapat berdampak pada peningkatan kepercayaan diri mereka” ujar  Diah Kusumawadani W. Founder BBI

(Heru Haryono)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Misa Malam Natal 2025 Digelar di Gereja Katedral Jakarta

Konferensi Pers PBNU, Gus Yahya Serukan Persiapan Muktamar ke-35 NU

Konferensi Pers PBNU, Gus Yahya Serukan Persiapan Muktamar ke-35 NU

Arus Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Naik 10 Persen Jelang Libur Nataru

Arus Penumpang di Terminal Kampung Rambutan Naik 10 Persen Jelang Libur Nataru

Transformasi Identitas Dilakukan Perusahaan Makanan Ringan Nasional

Transformasi Identitas Dilakukan Perusahaan Makanan Ringan Nasional

Wamentan Resmikan Pembangunan Pabrik NPK Nitrat Pertama di Indonesia di Pupuk Kujang Cikampek

Wamentan Resmikan Pembangunan Pabrik NPK Nitrat Pertama di Indonesia di Pupuk Kujang Cikampek

DJKA Berangkatan 333 Pemudik dan 357 Motor ke Jateng Saat Nataru

DJKA Berangkatan 333 Pemudik dan 357 Motor ke Jateng Saat Nataru

Petugas Rapikan Altar, Gereja Katedral Jakarta Siap Sambut Natal 2025

Petugas Rapikan Altar, Gereja Katedral Jakarta Siap Sambut Natal 2025

Kasus Penghasutan Aksi Demonstrasi, Sidang Delpedro Marhaen Cs Berlanjut

Kasus Penghasutan Aksi Demonstrasi, Sidang Delpedro Marhaen Cs Berlanjut

Cari Berita Lain Di Sini