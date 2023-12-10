Peserta menunjukkan kebolehan dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional di Mall Aeon Tanjung Barat, Sabtu (9/12/2023).

Belantara Budaya Indonesia bekerja sama dengan Pertamina Internasional EP dmenyelenggarakan ajang unjuk bakat untuk anak-anak difabel dengan tajuk “Diffable in Action 2023”.

Acara Diffable in Action ini merupakan ajang perlombaan unjuk bakat anak-anak difabel di tingkat nasional yang kedua kalinya diselenggarakan oleh yayasan Belantara Budaya Indoensia. Dari ratusan pendaftar dari seluruh Indonesia, 25 finalis akan tampil pada ajang ini.

Acara ini akan diresmikan oleh Ibu Atwirlany Ritonga Plt. Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus. Pembukaan acara ini menampilkan Parade Busana Tradisional Indonesia sebanyak 20 siswa/i difabel Yayasan Belantara Budaya Indonesia.

“Ajang ini diharapkan dapat memberikan panggung terhadap sobat disabilitas untuk unjuk bakat dan karya, yang dapat berdampak pada peningkatan kepercayaan diri mereka” ujar Diah Kusumawadani W. Founder BBI

(Heru Haryono)