JAKARTA - Dalam sebuah games interaktif yang diselenggarakan oleh MikirSantaiClub (MSc), Alam Ganjar, Ibnu Riza, dan Mutiara Baswedan hadir mewakili generasi muda sekaligus perwakilan keluarga dari masing-masing Calon Presiden RI dan berlangsung di Kemang, DKI Jakarta, Sabtu (9/12).

Ketiga tokoh generasi muda tersebut sigap dalam melewati sejumlah tantangan dalam acara Mikir Santai Playday 2023 dan mengikuti setiap permainan yang diberikan, seperti truth or dare dan lempar telur secara bersama.

Tak hanya mereka, turut serta hadir komunitas dan tiktokers yang serta meramaikan bahkan berjoged bersama.

Dalam games tersebut, para tiktokers dibagi menjadi tiga tim dan diketuai oleh masing-masing dari ketiga tokoh tersebut dan melakukan joged bersama ala Tiktok. Permainan diakhir dengan games lempar bola pingpong ke dalam keranjang telur.

Saat diwawancarai, putra dari pasangan Capres nomor urut 3, Muhammad Zinedine Alam Ganjar menyampaikan keseruannya menghadiri acara tersebut.

"Asik banget bareng Mba Tia dan Mas Ibu kita main beberapa tantangan, seperti uno stako, jawab truth or dare, kita lempar bola pingpong dan lain sebagainya. Pokoknya seneng banget bisa ketemu dan main bareng," kata Alam.

Saat disinggung soal aktifitasnya selama ini, Alam mengaku tidak ikut campur dalam urusan kampanye secara langsung.

Namun, dirinya tak menampik apabila dikemudian hari ada pengalaman yang bisa dibagikan sebagai bahan masukan dalam menyusun program, visi maupun misi dalam pencapresan sang ayah, Ganjar Pranowo, tersebut.

"Tidak ada mengarah ke sana, tapi apa yang aku lakukan keluar kota untuk menambah pengalamanku sendiri. Prinsipku hidup sebagai sebuah buku dan kita penulisnya. Kalau kita enggak punya banyak pengalaman tidak akan ada cerita yang bisa ditulis dan kalau pun dalam perjalanannya ada pengalaman yang bisa aku berikan untuk disampaikan ke Bapak maupun tim TPN, pasti akan aku bagikan masukan berdasarkan pengalaman itu," jawab Alam.

Ditanya soal karier politiknya di masa mendatang, Alam mengaku belum mempunyai minat untuk terjun langsung dalam dunia perpolitikan tanah air. Sebab, dirinya tidak ingin memiliki konflik kepentingan apabila di tengah posisi ayahnya, Ganjar Pranowo, sedang menjabat.

"Untuk saat ini belum ada minat karena menghindari moral dilema dan conflict of interest juga. Yang jelas aku sedang belajar dan cari banyak pengalaman untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri. Kalau ada rezeki mau sekolah lagi sama paling kembangin tim Esports," kata Alam.

Melalui kegiatan tersebut, Alam mengajak anak muda bisa turut serta aktif dalam mendorong pembangunan bangsa. Salah satunya dengan berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

"Harapannya anak muda itu aktif berpartisipasi dalam politik. Tidak perlu muluk-muluk, yang penting datang ke TPS dan memilih sesuai dengan hati nurani," pungkas Alam.