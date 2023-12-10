...

5.000 Orang Berlari Berebut Hadiah Uang Total Rp850 Juta

Heru Haryono, Jurnalis · Minggu 10 Desember 2023 15:24 WIB
Ribuan pelari mengikuti lomba PLN Electric Run 2023 di Gading Serpong.
Ribuan pelari mengikuti lomba PLN Electric Run 2023 di Gading Serpong, Tangerang, Minggu (10/12/2023). Sebanyak 5.000 pelari berlomba yang domulai dari Scientia Park, Gading Serpong. Ada kategori yang diombakan, mulai dari Half Marathon, 10K dan 5K menempuh rute yang sudah terverfikasi oleh PB PASI sehingga cukup kompetitif untuk para atlet dan running enthusiast agar mendapatkan waktu terbaik mereka. Dalam event ini PLN Menyediakan hadiah total sebesar Rp850 juta dari berbagai kategori.

(Heru Haryono)

