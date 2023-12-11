Yogyakarta - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud Zannuba Ariffah Chafsoh atau akrab dikenal Yenny Wahid melakukan jalan sehat bareng anak muda dan influencer Yogyakarta, Minggu (10/12/2023). Adapun rute jalan sehat ini dari Tugu Yogyakarta hingga ke Titik Nol Yogyakarta, Malioboro.

Di sela-sela jalan sehat ini, Yenny sempat melakukan blusukan ke Teras Yogyakarta, belanja bakpia, baju, daster, kacamata dan jajanan khas Jogja. Yenny Wahid pun menyapa masyarakat, tukang becak, pedagang, tukang parkir dan lainnya.

Setelah itu, putri mantan Presiden KH. Abdurrahman Wwahid atau Gus Dur ini melakukan sarapan pagi yang dilanjutkan dengan ngobrol santai bersama influencer lokal, terkait fashion, gaya hidup dan topik lainnya.

Yenny menilai bahwa saat ini muncul generasi altruistik, artinya generasi muda yang mau berbuat banyak untuk masyarakat, generasi yang tidak segan-segan kolaboratif dan generasi yang progresif. Menurutnya, harapan para generasi altruistik tersebut adanya di pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.

"Itu semua ada kriteria yang ada di pasangan Ganjar-Mahfud. Dan generasi yang tidak suka dengan hal-hal yang sifatnya koruptif. Nah saya rasa generasi muda Jogja yuk temani Ganjar-Mahfud. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri, jangan biarkan mereka berjuang sendiri untuk melawan korupsi di Indonesia," ajak Yenny Wahid.

Direktur Wahid Foundation ini menjelaskan bahwa pihaknya di TPN Ganjar-Mahfud akan menyasar semua pemilu terutama gen Z dan milenial.

Menurut Yenny, sosok Ganjar adalah sosok yang sangat dinamis. Ganjar adalah orang yang tahan kerja dari pagi sampai malam. Hal tersebut sangat cocok sama anak-anak gen Z dan milenial yang juga fokus pada target.

"Jadi saya rasa kita mencoba merangkul sebanyak mungkin anak gen Z dan milenial, menyerap aspirasi mereka, sekaligus meminta mereka untuk memperjuangkan pasangan Ganjar-Mahfud, mereka ini sebetulnya yang mau mendengarkan anak-anak muda," pungkasnya.

