Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo gelar pertemuan dengan Caleg DPR RI dan tandem dari Kota Bogor, Senin (11/12/2023). Dalam pertemuan tersebut Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberikan arahan dan strategi untuk mencapai target dua digit di seluruh tingkatan: DPR RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota Bogor Jawa Barat

Dengan memperoleh banyak kursi Partai Perindo bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat kecilkecil dengan kebijakan tepat sasaran. Mempercepat peningkatan produktivitas masyarakat ekonomi bawah, menciptakan kelompok-kelompok baru, mesin ekonomi baru. Kesejahteraannya rakyat kecil naik kelas, kesenjangan menyempit persatuan kesatuan akan kokoh di Indonesia.

(Aziz Indra)