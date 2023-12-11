...

Hary Tanoesoedibjo Gelar Pertemuan dengan Caleg DPR RI Kota Bogor

Aziz Indra, Jurnalis · Senin 11 Desember 2023 15:51 WIB
Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo gelar pertemuan dengan Caleg DPR RI dan tandem dari Kota Bogor, Senin (11/12/2023). Dalam pertemuan tersebut Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberikan arahan dan strategi untuk mencapai target dua digit di seluruh tingkatan: DPR RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota Bogor Jawa Barat

 

Dengan memperoleh banyak kursi Partai Perindo bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat kecilkecil dengan kebijakan tepat sasaran. Mempercepat peningkatan produktivitas masyarakat ekonomi bawah, menciptakan kelompok-kelompok baru, mesin ekonomi baru. Kesejahteraannya rakyat kecil naik kelas, kesenjangan menyempit persatuan kesatuan akan kokoh di Indonesia.

(Aziz Indra)

