Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kedua kanan), Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas (kedua kiri), Seskab Pramono Anung (ketiga kiri) dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango (keempat kiri) membuka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Peringatan Hakordia 2023 mengusung tema Sinergi Berantas Korupsi, untuk Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/rwa.

(Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO)