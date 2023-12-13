Peningkatan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor utama bagi lancarnya penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Terlebih lagi bagi Satpol PP, Satdamkarmat maupun BPBD yang sifat tugas fungsinya berada di lapangan dan bersentuhan langsung dengan peri kehidupan masyarakat.

Direktur Jenderal Bina Administrasi kewilayahan (Dirjen Bina Adwil), Safrizal ZA, selaku pembina penyelenggaraan urusan bidang Trantibumlinmas menyadari bahwa dukungan dari Pemerintah Pusat untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian standar pelayanan minimal urusan trantibumlinmas.

“Hari ini kita telah menyampaikan kembali Bantuan Pemerintah kepada 56 kabupaten/kota, meliputi bantuan untuk sub urusan bencana, sub urusan kebakaran dan sub urusan trantibum yang terdiri dari kendaraan operasional roda dua, pompa air dan pengeras suara (megaphone)” ujar Safrizal disela-sela sambutan pengarahannya.

Kegiatan ini sendiri dihadiri oleh Bupati Banggai Laut, Bupati Konawe Utara, Para Kasat Pol PP, Para Kasat Damkarmat dan Kalak BPBD dari 51 Kabupaten dan 5 Kota. Secara simbolis para Kepala Daerah dan Kasat ataupun Kalak yang hadir menerima bantuan langsung secara simbolis yang diserahkan oleh Dirjen Bina Adwil.

“Bahwa pemenuhan Sarpras pendukung layanan Trantibumlinmas tidak hanya berhenti di kegiatan ini saja, karena bantuan ini merupakan bentuk stimulan kepada Pemerintah Daerah agar selanjutnya Pemerintah daerah mengalokasikan APBD secara proporsional untuk pengadaan sarpras pendukung layanan Trantibumlinmas di daerah masing-masing, atau dapat juga dengan mekanisme kerjasama pihak ketiga ataupun sumber-sumber lain yang sah”, lanjut Safrizal.

Secara rinci bantuan Pemerintah yang diberikan meliputi kendaraan operasional penanggulangan bencana sejumlah 1 (satu) unit motor trail untuk 22 (dua puluh dua) daerah; peralatan penanggulangan kebakaran berupa 1 (satu) set pompa portable kepada 11 (sebelas) daerah; dan pengeras suara (Megaphone) sejumlah 416 (empat ratus enam belas) unit kepada 24 (dua puluh empat) daerah.

“Pada kesempatan ini saya juga men-challenge Bapak/Ibu sekalian untuk terus berinovasi dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya di bidang Trantibumlinmas, agar kedepannya masyarakat bisa terus merasakan manfaat dari layanan yang kita berikan, terlebih berbagai dinamika tantangan belakangan ini semakin kompleks” terang Safrizal.

Safrizal juga turut menekankan pesan khusus bahwa Pemerintah daerah harus segera melakukan langkah-langkah strategis dan senatiasa berkoordinasi secara intensif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka turut serta mendukung kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2024.

Sebelumnya menutup sambutannya, Safrizal menitipkan pesan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya Satpol PP dan Satlinmas, Satdamkarmat dan BPBD agar mengambil peran aktif dalam memantapkan cipta kondisi trantibumlinmas di daerah masing-masing, sehingga terwujud stabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik sejalan dengan suksesnya penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.

(MPI)