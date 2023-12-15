(KARAWANG-MPI) Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo disambut meriah warga saat menyambangi rumah Djiauw Kie Siong di Dusun Bojong, Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Jumat, (15/12/2023).

Diketahui, rumah tersebut merupakan tempat presiden dan wakil presiden Indonesia pertama, Ir Soekarno dan Mohammad Hatta diasingkan oleh golongan muda.

Pantauan MNC Portal Indonesia, ratusan masyarakat langsung antusias saat Ganjar tiba bersama istrinya Siti Atikoh. Mereka pun mengerumuni Capres yang diusung Partai Perindo tersebut.

Masyarakat secara bergantian bersalaman dengan Ganjar. Ganjar yang rendah hati pun mengulurkan tangan agar bisa disalami masyarakat.

Terlihat raut wajah Ganjar yang tetap tersenyum di tengah kerumunan masyarakat. Sementara, masyarakat terus meneriaki Ganjar dengan kalimat dukungan.

"Ganjar presiden. Selamat datang di rangas dengklok pak Ganjar, ami siap memenangkan pak Ganjar," teriak masyarakat.

Foto: MPI/Irfan Maulana

(MPI)