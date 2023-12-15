...

Antusiasme Masyarakat Sambut Ganjar saat Menyambangi Rumah Pengasingan Soekarno-Hatta di Rangas Dengklok

MPI, Jurnalis · Jum'at 15 Desember 2023 15:08 WIB
Capres Ganjar Pranowo saat mengunjungi Rumah Pengasingan Soekarno-Hatta di Rangas Dengklok.
Capres Ganjar Pranowo saat mengunjungi Rumah Pengasingan Soekarno-Hatta di Rangas Dengklok.
A A A

(KARAWANG-MPI) Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo disambut meriah warga saat menyambangi rumah Djiauw Kie Siong di Dusun Bojong, Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Jumat, (15/12/2023).

 

Diketahui, rumah tersebut merupakan tempat presiden dan wakil presiden Indonesia pertama, Ir Soekarno dan Mohammad Hatta diasingkan oleh golongan muda.

 

Pantauan MNC Portal Indonesia, ratusan masyarakat langsung antusias saat  Ganjar tiba bersama istrinya Siti Atikoh. Mereka pun mengerumuni Capres yang diusung Partai Perindo tersebut.

 

Masyarakat secara bergantian bersalaman dengan Ganjar. Ganjar yang rendah hati pun mengulurkan tangan agar bisa disalami masyarakat.

 

Terlihat raut wajah Ganjar yang tetap tersenyum di tengah kerumunan masyarakat. Sementara, masyarakat terus meneriaki Ganjar dengan kalimat dukungan.

 

"Ganjar presiden. Selamat datang di rangas dengklok pak Ganjar, ami siap memenangkan pak Ganjar," teriak masyarakat.

 

Foto: MPI/Irfan Maulana

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Wisata Berkuda Jadi Daya Tarik Pengunjung Hutan Pinus Malino

Wisata Berkuda Jadi Daya Tarik Pengunjung Hutan Pinus Malino

Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Tembus 68.000 saat Puncak Libur Nataru

Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Tembus 68.000 saat Puncak Libur Nataru

Kampanye Keselamatan Pelayaran, PIS Serahkan 750 Life Vest kepada Nelayan Manado

Kampanye Keselamatan Pelayaran, PIS Serahkan 750 Life Vest kepada Nelayan Manado

Kasus Dugaan Akses Ilegal Sekuritas Mandek, Korban Merasa Diabaikan

Kasus Dugaan Akses Ilegal Sekuritas Mandek, Korban Merasa Diabaikan

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Cari Berita Lain Di Sini