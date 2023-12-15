Tersangka kasus dugaan korupsi liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair Karen Agustiawan berjalan munuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (15/12/2023). Karen Agustiawan menandatangani perpanjangan masa tahanan untuk mendalami pemeriksaan kasus dugaaan korupsi terkait penentuan kebijakan dalam pengadaan gas alam cair di PT Pertamina (Persero) 2011-2021 yang merugikan negera mencapai Rp2,1 triliun.

