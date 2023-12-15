...

Masa Tahanan Karen Agustiawan Diperpanjang

Reno Esnir/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 15 Desember 2023 20:24 WIB
Karen Agustiawan menandatangani perpanjangan masa tahanan.
Karen Agustiawan menandatangani perpanjangan masa tahanan.
A A A

Tersangka kasus dugaan korupsi liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair Karen Agustiawan berjalan munuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (15/12/2023). Karen Agustiawan menandatangani perpanjangan masa tahanan untuk mendalami pemeriksaan kasus dugaaan korupsi terkait penentuan kebijakan dalam pengadaan gas alam cair di PT Pertamina (Persero) 2011-2021 yang merugikan negera mencapai Rp2,1 triliun.

 

ANTARA FOTO/Reno Esnir/Spt.

(Reno Esnir/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Wakil Ketua MPR Gelar Refleksi Akhir Tahun 2025 Bahas Paradoks Energi

Wakil Ketua MPR Gelar Refleksi Akhir Tahun 2025 Bahas Paradoks Energi

Cuaca Ekstrem Tingkatkan Klaim Asuransi Sepanjang 2025

Cuaca Ekstrem Tingkatkan Klaim Asuransi Sepanjang 2025

Cari Berita Lain Di Sini