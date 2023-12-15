Suasana proyek pembangungan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai di Jalan Pemuda, Jakarta, Jumat (15/12/2023). Pembangunan jalur LRT Jakarta Fase 1B sepanjang 6,4 kilometer tersebut kini memasuki tahap pengeboran pondasi (bore pile) di titik P05 median Jalan Pemuda Rawamangun.

Rute LRT Velodrome-Manggarai memiliki 5 stasiun pemberhentian, yaitu Stasiun Pemuda Rawamangun, Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan Stasiun Manggarai yang ditargetkan akan selesai pada 2026.

(Aldhi Chandra Setiawan)