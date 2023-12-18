...

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Ibadah Natal di Tangerang

Aziz Indra, Jurnalis · Senin 18 Desember 2023 08:33 WIB
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menghadiri ibadah Natal.
TANGERANG- Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menghadiri ibadah Natal yang digelar oleh Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Lahomi (IKKBL) di Karawaci, Tangerang pada Minggu (17/12/2023). Tak sendirian, Hary Tanoe juga didampingi istrinya, Liliana Tanoesoedibjo.

Dalam sambutannya, Hary Tanoe menjelaskan bahwa semua orang termasuk dirinya adalah pemimpin meskipun dalam lingkup terkecil yaitu rumah tangga. Pemimpin bukan berarti sosok besar dan terkenal, tapi setiap manusia memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin.

 

"Kepemimpinan itu ada dalam setiap diri manusia, meskipun di tingkat paling kecil. Contohnya seorang ibu adalah pemimpin di rumah tangganya, dia mengurus anak, melayani suami. Begitu pula seorang ayah pemimpin bagi anaknya, dia mengurus anak dan melayani ibu dari anaknya," jelas Hary Tanoe.

(Aziz Indra)

