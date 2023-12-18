Petugas memeriksa kesehatan pendaftar petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat pemeriksaan kesehatan awal di aula Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (18/12/2023).

KPU Kota Blitar bersama dinas kesehatan setempat menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi pendaftar atau bakal calon petugas KPPS yang hingga kini berjumlah sekitar 1.863 pendaftar dari total kebutuhan sebanyak 3.059 petugas yang nantinya akan bertugas di 437 Tempat Pemungutan Suara pada Pemilu 2024 di wilayah tersebut. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/rwa.

