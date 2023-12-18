Alumni Universitas Ciputra Surabaya yang tergabung dalam Center of Sustainable Design (COS) Elisabet Stefanny Witjahjo (kanan) dan Tabita Citra Tarasaschia (kiri) membuat kreasi pohon Natal dan busana berbahan limbah kain di Corepreneur UC Tower, Surabaya, Jawa Timur, Senin (18/12/2023). Pembuatan karya instalasi berbahan limbah kain tersebut bertujuan untuk menggugah kesadaran generasi muda akan kelestarian lingkungan sekaligus menyemarakkan perayaan Natal 2023.

ANTARA FOTO/Moch Asim/

