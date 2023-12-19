...

2,8 Juta Kendaraan Diprediksi Tinggalkan Jakarta Lewat Jalan Tol saat Libur Natal dan Tahun Baru

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 19 Desember 2023 07:46 WIB
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan saat melintas di Jalan Tol Jagorawi.
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan saat melintas di Jalan Tol Jagorawi, Jakarta, Senin (18/12/2023).

 

PT Jasa Marga (Persero) prediksi pergerakan lalu lintas di jalan tol selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023/2024 menembus 2,88 juta kendaraan. Jumlah tersebut, naik 14,2 persen dibandingkan lalu lintas normal. 

 

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana, menjelaskan jumlah tersebut merupakan prediksi pergerakan lalu lintas (lalin) pada periode H-7 Natal atau 18 Desember 2023 hingga H+3 libur Tahun Baru atau 4 Januari 2024.

 

Adapun 2,88 juta kendaraan itu merupakan akumulasi dari 4 Gerbang Tol milik Jasa Marga untuk Keluar Jakarta. Seperti GT Cikupa menuju Merak, GT Ciawi menuju Bogor, GT Cikampek Utama menuju Trans Jawa, dan GT Kalitama menuju Bandung.

(Aldhi Chandra Setiawan)

