MNC Group Bekerjasama dengan Ansat Broadcast Sdn Bhd Luncurkan Ok Vision di Malaysia

Aziz Indra, Jurnalis · Selasa 19 Desember 2023 07:36 WIB
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo didamping Executive Chairwomen MNC Group Liliana Tanoesoedibjo Menghadiri Launching Ceremony Ok-Vision di Berjaya Times Square Kuala Lumpur Malaysia. Senin (18/12/2024). 

 

Acara soft launching dihadiri Menteri Komunikasi selaku tamu kehormatan YB Tuan Ahmad Fahmi Mohamed Fadzil, Executive Chairman of Berjaya Corporation Berhad Tan Sri Dato' Seri Vincent Tan. 

 

MNC Group bekerjasama dengan Ansat Broadcast Sdn Bhd (Ansat Broadcast) meluncurkan OK Vision, televisi berbasis pelanggan di Malaysia. Dengan menghadirkan setidaknya 35 saluran dengan konten berkualitas tinggi. 

 

Mencakup saluran Malaysia dan Internasional, saluran yang dikelola MNC, dan genre yang mencakup Dokumenter, Hiburan, Anak-Anak, Film, dan Olahraga yang juga mencakup saluran tontonan gratis dan akses berlangganan.

(Aziz Indra)

