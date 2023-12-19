...

2ND Chance Rilis Single Terbaru Berjudul Langit Bantu Rindu

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 19 Desember 2023 07:51 WIB
Grup musik 2ND Chance berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Langit Bantu Rindu dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Senin (18/12/2023).

 

2ND Chance baru saja merilis single terbaru berjudul Langit Bantu Rindu. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sangat merindukan pujaan hatinya. Namun, karena terbatas oleh jarak yang membentang, keduanya pun jadi sulit untuk melepas rasa kangen. Lirik-lirik yang dihadirkan pada lagu ini terbilang cukup puitis.

 

 

 

 

 

(Aldhi Chandra Setiawan)

