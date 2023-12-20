Pasuruan - Siti Atikoh Supriyanti disambut hangat saat bersilahturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Bayt Al Hikmah di Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Selasa (18/12/2023). Atikoh juga ikut dalam istigasah yang digelar di Ponpes asuhan KH Idris Hamid itu.

Tiba sekitar pukul 15.00 WIB, Atikoh disambut Pengasuh Ponpes Bayt Al Hikmah, KH Idris Hamid dan keluarga. Sore itu, Atikoh datang untuk mengisi istigasah kliwonan yang rutin digelar di ponpes asuhan putra Mbah Hamid Pasuruan itu.

Istigasah itu digelar untuk Keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2024. Sekaligus mendoakan pasangan Capres-Cawapres Ganjar-Mahfud.

"Alhamdulillah saya bisa sowan di depan ibu-ibu semua, dan tadi istighosahnya sampun. Maturnuwun sanget karena sudah didoakan," ucapnya.

Acara tersebut dihadiri banyak tokoh masyarakat Jawa Timur. Tampak di antara para nyai, sosok Yenny Wahid, putri Gus Dur. Atikoh di kesempatan itu pun menyampaikan visi-misi Ganjar-Mahfud kepada para jama'ah.

"Kalau terkait dengan pendidikan baik formal maupun pesantren itu keberpihakannya (Ganjar-Mahfud) insya Allah akan ditingkatkan. Undang-undang yang sudah ada akan dioptimalkan. Santri dan pelajar juga ada wajib belajar 12 tahun," ucap Atikoh.

Selain itu, Atikoh mengatakan, pasangan Ganjar-Mahfud juga akan mengupayakan kolaborasi antara pesantren dan perusahaan BUMN. Sehingga nantinya santri bisa magang di BUMN.

"Keahlian santri bisa dioptimalkan, selain agama yang memperkuat karakter, nanti para santri juga sangat siap di dunia profesional," ujar Atikoh disambut tepuk tangan hadirin.

Berikutnya di kesempatan yang sama, Yenny Wahid juga turut menyampaikan pesan kepada jamaah. Yakni tentang alasannya mendukung pasangan Ganjar-Mahfud.

"Pak Ganjar itu punya program insentif buat guru ngaji. Dan itu bukan janji. Karena beliau sudah kerjakan itu di Jawa Tengah," ucap Yenny.

Sama halnya dengan Ganjar, Yenny mengatakan, Mahfud MD tak perlu lagi dikhawatirkan latar belakangnya. Kata Yenny, Mahfud MD termasuk kader terbaik Gus Dur. Karenanya, ia percaya pada kinerja sosok pria kelahiran Madura itu.

Sebagai informasi, sejak Minggu (17/12/2023) Atikoh melakukan safari politik dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Hingga Selasa (19/12/2023), Atikoh telah mengunjungi Kota/Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, Kabupaten Blitar, Tulungagung, dan Kota Pasuruan.

Berikutnya, Atikoh melanjutkan safari politik ke Sidoarjo, Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Selama berada di Jatim, Atikoh dijadwalkan mengikuti sejumlah kegiatan, misalnya silahturahmi dengan tokoh agama, kampanye simpatik, istigasah, hingga menyapa masyarakat.

