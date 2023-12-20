Tersangka mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) berjalan menuju mobil tahanan usai menjadi saksi dalam sidang etik, di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Syahrul Yasin Limpo dimintai keterangan sebagai saksi dalam sidang tiga kasus dugaan pelanggaran etik untuk tersangka Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri yakni dugaan pertemuan dengan SYL, tidak jujur mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan menyewa rumah di kawasan elite Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)