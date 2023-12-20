...

PT Pertamina Temukan Cadangan Migas Baru di Kabupaten Bekasi

Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 20 Desember 2023 13:48 WIB
Foto udara sumur eksplorasi East Pondok Aren EPN -001 di WK PEP Tambun Field, di Desa Sukawijaya.
Foto udara sumur eksplorasi East Pondok Aren EPN -001 di WK PEP Tambun Field, di Desa Sukawijaya.
Foto udara sumur eksplorasi East Pondok Aren (EPN) -001 di WK PEP Tambun Field, di Desa Sukawijaya, Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/12/2023). PT Pertamina EP (PEP) Regional Jawa Subholding menemukan potensi cadangan minyak serta gas bumi di sumur ekplorasi wilayah kerja PEP Tambun Field, Kabupaten Bekasi yang ditajak pada 18 Agustus 2023 menyasar target reservoir Carbonate Formasi Lower Cibulakan berhasil mengalirkan minyak 402 BOPD dan rate gas mencapai 1,09 MMSCFD di kedalaman 2.590 mMD.

 

ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/Spt.

(Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO)

