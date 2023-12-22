...

Aidil Saputra Jebolan KDI Rilis Lagu Matematika Cinta

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 22 Desember 2023 15:50 WIB
Penyanyi Aidil Saputra berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Matematika Cinta.
Penyanyi Aidil Saputra berfoto usai interview lagu terbarunya berjudul Matematika Cinta di Gedung Sindo, Jakarta, Kamis (21/12/2023).

 

Muhammad Aidil Saputra, atau yang dikenal dengan Aidil Saputra memulai karirnya melalui ajang Kontes Dangdut Indonesa (KDI) pada tahun 2015 dan berhasil masuk dalam 6 Besar.

 

Setelah merilis Di Antara Cinta sebagai debut singlenya pada tahun 2022, kini Aidil kembali dengan single terbarunya yang berjudul Matematika Cinta yang dirilis menjelang akhir tahun 2023. 

 

Lagu ini mengisahkan tentang proses jatuh cinta seorang pria pada seorang wanita yang menjadi idamannya, meyakinkan bahwa dirinya hanya akan menjadi satu-satunya di hati wanita tersebut.

(Aldhi Chandra Setiawan)

