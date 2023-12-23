...

Partai Perindo Gelar Bazar Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Warga Ciputat Timur

Aziz Indra, Jurnalis · Sabtu 23 Desember 2023 12:21 WIB
Hary Tanoesoedibjo bersama warga Ciputat Timur.
Hary Tanoesoedibjo menyerahkan minyak goreng saat bazar murah Perindo.
Hary Tanoesoedibjo meninjau cek kesehatan gratis.
Hary Tanoesoedibjo meninjau cek kesehatan gratis.
Hary Tanoesoedibjo disambut warga Ciputat Timur.
Warga swafoto bersama Hary Tanoesoedibjo.
Partai Perindo menggelar kegiatan bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di wilayah Rengas, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (23/12/2023).

Ketua Umum Partai Perindo yang juga Caleg DPR RI Dapil Banten III Hary Tanoesoedibjo mengatakan, kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian daripada aktivitas Partai perindo melayani masyarakat yang membutuhkan.

 

"Sebagaimana perjuangan Partai Perindo adalah berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil," ucap Hary Tanoe.

 

Hary Tanoe menyebut, Indonesia bisa cepat menjadi negara maju jika rakyat kecilnya cepat naik kelas. Oleh karena itu, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern, yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia Sejahtrera itu berkomitmen untuk mengurangi berbagai macam ketimpangan.

 

"Jadi ketimpangan sosial, ketimpangan kesejahteraan itu harus dikurangi, jadi itu adalah eksistensi perjuangan dari pada Partai Perindo," ujarnya.

 

 Hary Tanoe berharap, masyarakat khususnya di Dapil Banten III bisa mendukung perjuangan Partai Perindo untuk memperjuangkan kesejahteraan bagi rakyat.

 

"Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, kalau kami bisa duduk di dewan banyak kader-kader jadi anggota DPR RI, jadi anggota DPRD Provinsi, jadi anggota DPRD kota/kabupaten, maka perjuangan Partai Perindo akan maksimal untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil," pungkasnya.

(Aziz Indra)

