Suasana Misa Natal di Gereja Santo Servatius Bekasi

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 25 Desember 2023 13:20 WIB
Sejumlah Jemaat gereja saat mengikuti ibadah Misa Natal Anak di Gereja Santo Servatius, Kampung Sawah, Bekasi.
Sejumlah Jemaat gereja saat mengikuti ibadah Misa Natal Anak di Gereja Santo Servatius, Kampung Sawah, Bekasi.
Sejumlah Jemaat gereja saat mengikuti ibadah Misa Natal Anak di Gereja Santo Servatius, Kampung Sawah, Bekasi.
Sejumlah Jemaat gereja saat mengikuti ibadah Misa Natal Anak di Gereja Santo Servatius, Kampung Sawah, Bekasi.
Sejumlah Jemaat gereja saat mengikuti ibadah Misa Natal Anak di Gereja Santo Servatius, Kampung Sawah, Bekasi.
Sejumlah Jemaat gereja saat mengikuti ibadah Misa Natal Anak di Gereja Santo Servatius, Kampung Sawah, Bekasi.
Sejumlah Jemaat gereja saat mengikuti ibadah Misa Natal Anak di Gereja Santo Servatius, Kampung Sawah, Bekasi, Jawa Barat, Senin (25/12/2023).

 

Gereja Santo Servatius di Kampung Sawah, Bekasi, Jawa Barat mengadakan misa khusus untuk anak-anak saat perayaan Hari Natal. Ibadah khusus anak-anak dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai sekitar pukul 11.00 WIB.

 

Ibadah Misa Natal Anak juga di hiasi dengan penampilan aksi teatrikal dan tarian persembahan. Natal tahun 2023 mengambil tema Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi.

 

(Aldhi Chandra Setiawan)

