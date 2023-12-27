...

Ganjar Pranowo Menginap di Rumah Warga Klaten Disambut Antusias

MPI, Jurnalis · Rabu 27 Desember 2023 09:29 WIB
Ganjar Pranowo disambut meriah warga Klaten saat akan menginap di rumah warga.
Riuh riang ratusan warga Dusun I, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah terlihat saat Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di kampung mereka pada Selasa (26/12/2023) malam.

Ganjar yang tiba pada pukul 22.45 WIB itu, terlihat mengenakan kemeja putih dengan tulisan Sat Set. Teriakan antusias warga yang terdiri dari berbagai kalangan itu pun langsung menggema.

 

"Pak Ganjar Datang, Pak Ganjar Presidenku," teriak warga.

 

"Gaspol Pak Ganjar," sahut warga lainnya.

 

Tak hanya pekik antusias yang terdengar, kehadiran capres berambut putih itu juga mengundang warga untuk bernyanyi.

 

"Jangan gentar ada Pak Ganjar, jangan takut ada Pak Mahfud," nyanyi warga berbarengan.

 

Kedatangan mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu ke Dusun I untuk melanjutkan rutinitas menginap di rumah warga.

 

Kali ini, Ganjar menginap di rumah model sederhana dengan dinding hijau dan lantai marmer putih.Sebelum masuk ke rumah tersebut, Ganjar menyempatkan duduk lesehan di sebuah tikar dan bercengkerama bersama warga yang telah menunggunya.

 

"Matur nuwun (terima kasih) ya bapak-bapak, ibu-ibu. Besok kita olahraga biar sehat,” ucap Ganjar.

 

Adapun kegiatan bermalam di rumah warga dilakukan Ganjar sejak masih menjadi gubernur hampir di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

 

Tujuannya, untuk mendengarkan keluhan sekaligus menyerap aspirasi dari para warga secara langsung agar permasalahan yang ada di warga bisa diselesaikan dengan cepat.

(MPI)

