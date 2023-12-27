Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menegaskan komitmen bakal menindak kader maupun caleg yang melenggang ke kursi dewan baik di Senayan maupun di daerah yang tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat. Diketahui Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

"Jadi saya bisa pastikan semua wakil rakyat dari Partai Perindo pasti fokus berjuang kesejahteraan rakyat tidak untuk membangun dirinya sendiri. Kalau sampai ada wakil rakyat dari Partai Perindo baik di DKI maupun di Senayan yang membangun dirinya sendiri tidak peduli dengan kesejahteraan masyarakat saya akan tindak jadi komitmen," kata Hary Tanoesoedibjo saat menyapa warga Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Rabu (27/12/2023).

Hary Tanoesoedibjo menegaskan juga bahwa Partai Perindo yang mengusung Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu hadir untuk melayani. Ia mengungkap bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan unggul sesuai visi misi Ganjar-Mahfud itu jika tidak ada lagi orang miskin.

"Saya sebagai Ketum Perindo untuk menegaskan kami hadir untuk melayani Indonesia maju kalau nanti sudah tidak ada orang miskin, betul?" ucapnya.

"Betul," jawab warta serempak.

Hary juga menyampaikan bahwa perlu ada aturan yang dapat menguntungkan masyarakat agar cepat naik kelas dari strata ekonomi saat ini yang jauh lebih mapan.

"Jadi kalau ingin Indonesia orang belum mapan harus dibuat aturan yang menguntungkan mereka supaya cepat naik kelas," tuturnya.

Hadir dalam kegiatan yang dikemas Bazar Sembako Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis itu turut dihadiri Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2, Liliana Tanoesoedibjo dan Caleg DPRD Provinsi DKI Dapil 1 Jakarta Pusat, Herwanto N serta sejumlah Caleg DPRD Provinsi DKI se-Jakarta Pusat.