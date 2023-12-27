DIY - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo silaturahmi ke Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu (27/12/2023). Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menjadi Capres pertama yang sowan ke Ngarso Dalem.

"Silaturahmi, kebetulan dari Solo ada acara di sini, sudah janji sama beliau dulu mau silaturahmi baru bisa ada kesempatan hari ini ngobrol banyak hal," ujar Ganjar usai pertemuan.

Dalam pertemuannya dengan Sri Sultan HB X, Ganjar mengaku membahas ihwal situasi bangsa. Ganjar juga menyebut diberi wejangan oleh Sri Sultan HB X.

"Tentang perkembangan bangsa dan negara. Saya kan sekolah di sini, lama di sini, beliau sesepuh yang banyak nasihatnya. Situasi kondisi hari ini yang harus kita jaga kondusivitas. Intinya itu saja," ungkap Ganjar.

Capres berambut putih itu juga tak menampik dalam pertemuannya sekaligus untuk meminta doa restu kepada sesepuh menjelang Pilpres 2024 dan juga untuk keselamatan bangsa Indonesia.

"Selalu kami ketemu dengan sesepuh pasti minta doa restu, minta doa restu untuk keselamatan apapun, ya pencalonan, ya bangsa ini, semuanya," tutur Ganjar.

Sementara itu Sri Sultan HB X menyambut baik silaturahmi dari Ganjar. Dia juga mengiyakan bahwa Ganjar adalah Capres pertama yang silaturahmi kepadanya.

"Ganjar mau ketemu ya saya terima toh, kan kenal sudah lama kan gitu. Ngobrol saja," ucap Sultan.

"Iya (Capres pertama yang sowan ke Jogja)," lanjutnya.

