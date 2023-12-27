...

Ganjar Pranowo Capres Pertama yang Bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono X

MPI, Jurnalis · Rabu 27 Desember 2023 22:54 WIB
Ganjar Pranowo silaturahmi ke Sri Sultan Hamengkubuwono HB X.
Ganjar Pranowo silaturahmi ke Sri Sultan Hamengkubuwono HB X.
Ganjar Pranowo silaturahmi ke Sri Sultan Hamengkubuwono HB X.
Ganjar Pranowo silaturahmi ke Sri Sultan Hamengkubuwono HB X.
A A A

DIY - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo silaturahmi ke Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu (27/12/2023). Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menjadi Capres pertama yang sowan ke Ngarso Dalem.

 

"Silaturahmi, kebetulan dari Solo ada acara di sini, sudah janji sama beliau dulu mau silaturahmi baru bisa ada kesempatan hari ini ngobrol banyak hal," ujar Ganjar usai pertemuan.

 

Dalam pertemuannya dengan Sri Sultan HB X, Ganjar mengaku membahas ihwal situasi bangsa. Ganjar juga menyebut diberi wejangan oleh Sri Sultan HB X.

 

"Tentang perkembangan bangsa dan negara. Saya kan sekolah di sini, lama di sini, beliau sesepuh yang banyak nasihatnya. Situasi kondisi hari ini yang harus kita jaga kondusivitas. Intinya itu saja," ungkap Ganjar.

 

Capres berambut putih itu juga tak menampik dalam pertemuannya sekaligus untuk meminta doa restu kepada sesepuh menjelang Pilpres 2024 dan juga untuk keselamatan bangsa Indonesia.

 

"Selalu kami ketemu dengan sesepuh pasti minta doa restu, minta doa restu untuk keselamatan apapun, ya pencalonan, ya bangsa ini, semuanya," tutur Ganjar.

 

Sementara itu Sri Sultan HB X menyambut baik silaturahmi dari Ganjar. Dia juga mengiyakan bahwa Ganjar adalah Capres pertama yang silaturahmi kepadanya.

 

"Ganjar mau ketemu ya saya terima toh, kan kenal sudah lama kan gitu. Ngobrol saja," ucap Sultan.

 

"Iya (Capres pertama yang sowan ke Jogja)," lanjutnya. 

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Presiden Prabowo Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Presiden Prabowo Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri, Kepala BP BUMN, dan Pejabat Kepresidenan

Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri, Kepala BP BUMN, dan Pejabat Kepresidenan

Pemerintah Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Kerawanan Radioaktif Cs-137

Pemerintah Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Kerawanan Radioaktif Cs-137

Imigrasi Tindak 196 WNA di Jabodetabek, Terbanyak dari Nigeria

Imigrasi Tindak 196 WNA di Jabodetabek, Terbanyak dari Nigeria

Warga Pulau Pari Gelar Aksi Damai Tolak Reklamasi dan Izin PKKPRL

Warga Pulau Pari Gelar Aksi Damai Tolak Reklamasi dan Izin PKKPRL

Ofero Indonesia Mantapkan Posisi Pemimpin Inovasi Kendaraan Listrik Lewat Ofero Ride Fest 2025

Ofero Indonesia Mantapkan Posisi Pemimpin Inovasi Kendaraan Listrik Lewat Ofero Ride Fest 2025

Ubah Sampah Plastik Jadi Solusi Ramah Lingkungan, UPH Hadirkan Inovasi Eco-Paving Block di Bencongan Indah

Ubah Sampah Plastik Jadi Solusi Ramah Lingkungan, UPH Hadirkan Inovasi Eco-Paving Block di Bencongan Indah

Pertemuan Komite Negosiasi ASEAN DEFA Bahas Akselerasi Ekonomi Digital Kawasan

Pertemuan Komite Negosiasi ASEAN DEFA Bahas Akselerasi Ekonomi Digital Kawasan

Cari Berita Lain Di Sini