...

Kaleidoskop 2023: Kantor MUI Pusat Diberondong Peluru

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 27 Desember 2023 23:26 WIB
Anggota polisi berada di tempat kejadian perkara TKP dugaan penembakan di Kantor Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat.
Anggota polisi berada di tempat kejadian perkara TKP dugaan penembakan di Kantor Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat.
Anggota polisi berada di tempat kejadian perkara TKP dugaan penembakan di Kantor Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat.
A A A

Anggota polisi berada di tempat kejadian perkara (TKP) dugaan penembakan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta, Selasa (2/5/2023). Terjadi penembakan di Kantor MUI yang mengakibatkan kaca pecah di lantai satu.

 

Bermula dari pelaku Mutopa NR (60) yang sudah berkali-kali datang ke kantor MUI ingin bertemu Miftachul Akhyar, yang kala itu menjabat sebagai Ketua MUI. Namun, keinginannya tak terwujud.

 

Pelaku M sempat mendatangi resepsionis untuk menyampaikan maksud kedatangannya. Namun, di tengah perbincangan, tiba-tiba pelaku melancarkan tembakan sebanyak 3 kali dengan menggunakan airsoft gun. 

 

Dua orang resepsionis yang menjadi korban luka dalam kejadian tersebut. Sementara petugas keamanan yang melihat kejadian tersebut langsung bertindak cepat dengan meringkus pelaku. Kemudian, melaporkan ke kepolisian

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Presiden Prabowo Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Presiden Prabowo Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri, Kepala BP BUMN, dan Pejabat Kepresidenan

Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri, Kepala BP BUMN, dan Pejabat Kepresidenan

Pemerintah Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Kerawanan Radioaktif Cs-137

Pemerintah Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Kerawanan Radioaktif Cs-137

Imigrasi Tindak 196 WNA di Jabodetabek, Terbanyak dari Nigeria

Imigrasi Tindak 196 WNA di Jabodetabek, Terbanyak dari Nigeria

Warga Pulau Pari Gelar Aksi Damai Tolak Reklamasi dan Izin PKKPRL

Warga Pulau Pari Gelar Aksi Damai Tolak Reklamasi dan Izin PKKPRL

Ofero Indonesia Mantapkan Posisi Pemimpin Inovasi Kendaraan Listrik Lewat Ofero Ride Fest 2025

Ofero Indonesia Mantapkan Posisi Pemimpin Inovasi Kendaraan Listrik Lewat Ofero Ride Fest 2025

Ubah Sampah Plastik Jadi Solusi Ramah Lingkungan, UPH Hadirkan Inovasi Eco-Paving Block di Bencongan Indah

Ubah Sampah Plastik Jadi Solusi Ramah Lingkungan, UPH Hadirkan Inovasi Eco-Paving Block di Bencongan Indah

Pertemuan Komite Negosiasi ASEAN DEFA Bahas Akselerasi Ekonomi Digital Kawasan

Pertemuan Komite Negosiasi ASEAN DEFA Bahas Akselerasi Ekonomi Digital Kawasan

Cari Berita Lain Di Sini