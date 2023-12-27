Anggota polisi berada di tempat kejadian perkara (TKP) dugaan penembakan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta, Selasa (2/5/2023). Terjadi penembakan di Kantor MUI yang mengakibatkan kaca pecah di lantai satu.

Bermula dari pelaku Mutopa NR (60) yang sudah berkali-kali datang ke kantor MUI ingin bertemu Miftachul Akhyar, yang kala itu menjabat sebagai Ketua MUI. Namun, keinginannya tak terwujud.

Pelaku M sempat mendatangi resepsionis untuk menyampaikan maksud kedatangannya. Namun, di tengah perbincangan, tiba-tiba pelaku melancarkan tembakan sebanyak 3 kali dengan menggunakan airsoft gun.

Dua orang resepsionis yang menjadi korban luka dalam kejadian tersebut. Sementara petugas keamanan yang melihat kejadian tersebut langsung bertindak cepat dengan meringkus pelaku. Kemudian, melaporkan ke kepolisian

(Arif Julianto/okezone)