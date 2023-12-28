...

Ribuan Pengunjung Mata Air Cokro Klaten Sambut Kedatangan Ganjar Pranowo

MPI, Jurnalis · Kamis 28 Desember 2023 12:59 WIB
Warga antusias sambut Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Ganjar Pranowo makan jasuke bareng warga.
Ganjar Pranowo menyapa warga di obyek wisata Mata Air Cokro Tulung.
Ganjar Pranowo menyapa warga di obyek wisata Mata Air Cokro Tulung.
Ganjar Pranowo menyapa warga di obyek wisata Mata Air Cokro Tulung.
KLATEN - Ribuan pengunjung obyek wisata Mata Air Cokro Tulung, Klaten, Jawa Tengah mendadak heboh saat Ganjar Pranowo, calon presiden (Capres) nomor urut 3 yang juga diusung oleh Partai Perindo, menyapa pengunjung dan menikmati jagung susu keju (jasuke) di arena wisata, Rabu (27/12/2023). Serentak, para pengunjung histeris dan serentak melakukan salam tiga jari. 

Layaknya pengunjung biasa, Ganjar beli tiket sebelum masuk ke arena wisata. Ia pun sempat berbagi tiket pada pengunjung yang lain. 

 

"Sudah beli tiket apa belum? Ini aku kasih tiket," kata Ganjar kepada salah seorang pengunjung. 

 

Ganjar yang mengenakan kemeja putih bertuliskan 'Sat-Set' menjadi pusat perhatian. Pengunjung yang sedang berenang maupun bersantai mendadak heboh. 

 

Ada yang bergegas mengambil ponsel untuk mengabadikan momen. Dan, sebagian besar teriak histeris memanggil nama Ganjar sambil mengangkat tangan salam tiga jari. 

 

Ningrum, misalnya, wisatawan asal Solo girang bukan kepalang bisa bertemu dengan Ganjar secara langsung. Ia tidak menyangka momen liburan bersama keluarga bertambah seru karena kedatangan Ganjar. 

 

"Tidak menyangka kalau Pak Ganjar ke sini. Rasanya senang, ini pas piknik bersama keluarga," katanya. 

 

Menurutnya, Ganjar adalah sosok pemimpin yang ramah dan merakyat. Ia pun mendukung Ganjar untuk menjadi presiden. 

 

"Iya Solo tetap Pak Ganjar, semoga bisa jadi presiden," terangnya. 

 

Begitu pula dengan Saliem, yang rela berdesakan dengan wisatawan yang lain untuk bisa bersalaman dengan mantan Gubernur Jawa Tengah itu. 

 

"Wah, senang banget bisa lihat Pak Ganjar. Orangnya baik. Pokoknya menang," ucapnya. 

 

Sementara Ganjar Pranowo mengatakan bahwa keberadaan desa wisata membuat desa semakin mandiri dan berdikari. Apalagi saat liburan, desa wisata mendapat pemasukan dari wisatawan. 

 

"Menariknya saat liburan desa wisata sangat ramai. Dulu, kita kasih bantuan-bantuan ke desa wisata sampai ada yang Rp1 miliar untuk pengembangan," ujar Ganjar. 

 

Menurut Ganjar, banyak potensi desa di Indonesia yang bisa dikembangkan untuk lebih maju. Hanya, memang perlu mendapat perhatian dari stakeholder terkait. 

 

"Saya kira contoh-contoh yang baik itu mesti kita tularkan," tandasnya. 

 

Seusai berkeliling dan menyapa warga, Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu singgah dan menikmati jasuke di warung tenda sembari ngobrol bersama sejumlah pengunjung.

