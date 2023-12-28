...

Si Cantik Zara Leola Rilis Lagu Lebih dari Teman

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 28 Desember 2023 11:55 WIB
Penyanyi Zara Leola saat menjadi bintang tamu dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower.
Penyanyi Zara Leola saat menjadi bintang tamu dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Rabu (27/12/2023).

Zara Leola merilis single terbarunya, Lebih dari Teman, pada 29 November 2023. Kali ini, dia menggandeng musisi sekaligus penyanyi Mario G. Klau yang terkenal lewat sederet lagu-lagu galaunya. 

 

Lagu Lebih dari Teman bercerita tentang percintaan khas anak muda. Zara dalam Discord Listening Party bersama TREBEL Indonesia mengatakan, lagu Lebih dari Teman terinspirasi dari kisah percintaan tanpa status (HTS) yang dialami banyak orang. 

 

Melalui lagu tersebut, Zara Leola mengajak penggemar dan para penikmat karyanya untuk tidak berekspektasi berlebihan terhadap orang yang disukainya dalam situasi yang tidak jelas.

