Jay Idzes Pemain Klub Serie B Italia Sah Jadi WNI

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 28 Desember 2023 11:29 WIB
Pemain naturalisasi Indonesia, Jay Idzes, sah menjadi Warga Negara Indonesia WNI .
Pesepak bola Jay Idzes memberikan keterangan pers usai pengambilan sumpah janji setia pewarganegaraan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta, Kamis (28/12/2023). Pemain naturalisasi Indonesia, Jay Idzes, sah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

 

Dengan rampungnya proses naturalisasi ini, maka Idzes sudah dapat segera memperkuat Timnas Indonesia. Dia menambah daftar pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi. Sebelumnya, PSSI telah merampungkan naturalisasi beberapa pemain keturunan seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Rafael Struick, Ivar Jenner, dan Justin Hubner.

 

Sebelum Idzes, PSSI telah merampungkan naturalisasi beberapa pemain keturunan. Pemain yang dimaksud adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Rafael Struick, Ivar Jenner, dan Justin Hubner.

 

Jay Idzes yang bermain untuk klub Serie B Italia Venezia ini berkemungkinan besar akan menjalani debutnya di Timnas Indonesia pada lanjutan grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda akan kembali memulai perjuangannya dengan melawan Vietnam di matchday ketiga pada 21 Maret 2024.

(Aldhi Chandra Setiawan)

