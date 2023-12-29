Wonogiri - Melanjutkan lawatannya di Jawa Tengah, kali ini Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo blusukan ke Pasar Wonogiri, Kabupaten Wonogiri pada Jumat (29/12/2023).

Dalam kunjungannya, Ganjar mendapat keluhan dari pedagang pasar terkait tingginya harga jual dari hulu, khususnya harga beras. Menurut Ganjar, hal itu turut dipengaruhi oleh produksi padi di tingkat petani.

Ganjar mengatakan saat safari politik sebelumnya di sejumlah daerah di Jawa Tengah, para petani banyak mengalami kekeringan yang membuat irigasi di sawah menjadi sulit sehingga mempengaruhi produksi pertanian.

"Sudah berbulan-bulan harga beras ini ternyata naik dan tidak turun-turun. Yang harga murah dulu Rp11 ribu katanya, sekarang sudah Rp14 ribu dan ini tidak turun sama sekali, artinya ada problem serius bagi saya," ujar Ganjar di lokasi.

Selain beras, harga pangan lainnya dan kebutuhan pokok juga ikut mengalami kenaikan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ganjar mendapati kenaikan harga yang cukup tinggi seperti cabai, bawang putih, bawang merah dan daging ayam.

"Kalau cabai, bawang putih, bawang merah, mungkin karena lagi musim ya, tapi kita mesti segera kendalikan," kata Ganjar.

Ganjar pun memaparkan strategi kendalikan lonjakan harga kebutuhan saat Nataru ketika masih menjabat Gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Salah satunya dengan kolaborasi dengan provinsi lain untuk menjamin pasokan dan mengendalikan inflasi.

"Pengalaman saya waktu jadi gubernur waktu itu yang seperti ini kita koordinasi dengan provinsi lain agar bisa terkendali dari sisi pasokan, yang kedua inflasi juga terkendali," jelas Ganjar.

Capres berambut putih itu pun menyebutkan bakal lebih mengupayakan stabilisasi harga jika terpilih menjadi Presiden RI 2024-2029.

"Permintaan mereka stabilisasi harga sebenarnya," ucap Ganjar.

Sementara itu salah satu pedagang sembako di Pasar Wonogiri bernama Ragil, mendukung upaya Ganjar untuk melakukan stabilisasi harga.

Dia meyakini, jika Ganjar terpilih menjadi Presiden RI 2024-2029 maka harga pangan dan kebutuhan bisa lebih murah.

"Pak Ganjar pilihan kita semua, apa-apa murah meriah, para petani bisa belanja lancar. Mudah-mudahan Pak Ganjar bisa merubah kehidupan Indonesia," ungkap Ragil.