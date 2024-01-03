Pemandangan udara menunjukkan pesawat Airbus A350 milik Japan Airlines (JAL) yang terbakar setelah tabrakan dengan pesawat Penjaga Pantai Jepang di Bandara Internasional Haneda di Tokyo, Jepang, 3 Januari 2024, dalam foto yang diambil oleh Kyodo.

Pesawat maskapai Japan Airlines dengan nomor penerbangan 516 bertabrakan dengan dengan pesawat penjaga pantai pengangkut bantuan korban gempa di Bandara Haneda, Tokyo pada Selasa (02/01) sekitar pukul 17:40 waktu setempat.



Seluruh 379 penumpang pesawat dan awak pesawat Japan Airlines berhasil diselamatkan dalam proses evakuasi.



Para penumpang terlihat meninggalkan pesawat yang dilalap kobaran api dengan menggunakan seluncur darurat.



Akan tetapi, lima dari enam awak pesawat penjaga pantai meninggal dunia. Menteri perhubungan Jepang mengonfirmasi tewasnya kelima orang itu.