...

Begini Kondisi Japan Airlines yang Terbakar Usai Tabrakan dan Menewaskan 5 Orang

Reuters, Jurnalis · Rabu 03 Januari 2024 18:52 WIB
Pemandangan udara menunjukkan pesawat Airbus A350 milik Japan Airlines JAL yang terbakar.
Pemandangan udara menunjukkan pesawat Airbus A350 milik Japan Airlines JAL yang terbakar.
A A A

Pemandangan udara menunjukkan pesawat Airbus A350 milik Japan Airlines (JAL) yang terbakar setelah tabrakan dengan pesawat Penjaga Pantai Jepang di Bandara Internasional Haneda di Tokyo, Jepang, 3 Januari 2024, dalam foto yang diambil oleh Kyodo.

Pesawat maskapai Japan Airlines dengan nomor penerbangan 516 bertabrakan dengan dengan pesawat penjaga pantai pengangkut bantuan korban gempa di Bandara Haneda, Tokyo pada Selasa (02/01) sekitar pukul 17:40 waktu setempat.

Seluruh 379 penumpang pesawat dan awak pesawat Japan Airlines berhasil diselamatkan dalam proses evakuasi.

Para penumpang terlihat meninggalkan pesawat yang dilalap kobaran api dengan menggunakan seluncur darurat.

Akan tetapi, lima dari enam awak pesawat penjaga pantai meninggal dunia. Menteri perhubungan Jepang mengonfirmasi tewasnya kelima orang itu.

(Reuters)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Hotman Paris: Gugatan CMNP Salah Pihak, Jusuf Hamka Banyak Jawab Tak Tahu

Hotman Paris: Gugatan CMNP Salah Pihak, Jusuf Hamka Banyak Jawab Tak Tahu

Ribuan Anak Keracunan, Suara Ibu Indonesia Minta Program MBG Dievaluasi Total

Ribuan Anak Keracunan, Suara Ibu Indonesia Minta Program MBG Dievaluasi Total

Pameran Minerba Convex 2025 Tampilkan Inovasi Pertambangan Berkelanjutan

Pameran Minerba Convex 2025 Tampilkan Inovasi Pertambangan Berkelanjutan

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Terima Kunjungan Surya Paloh

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Terima Kunjungan Surya Paloh

Treaty Forum 2025 Dorong Peningkatan Kualitas Portofolio Berbasis Data

Treaty Forum 2025 Dorong Peningkatan Kualitas Portofolio Berbasis Data

Timah Ramah Lingkungan Envirotin Diperkenalkan Arsari Tambang di Minerba Convex 2025

Timah Ramah Lingkungan Envirotin Diperkenalkan Arsari Tambang di Minerba Convex 2025

APBN KiTa Oktober 2025: APBN Tetap Solid di Tengah Tantangan Ekonomi Global

APBN KiTa Oktober 2025: APBN Tetap Solid di Tengah Tantangan Ekonomi Global

Pameran Lo Jual Gue Beli, Jejak Arsip dalam Festival PustaKarsa 2025

Pameran Lo Jual Gue Beli, Jejak Arsip dalam Festival PustaKarsa 2025

Cari Berita Lain Di Sini