...

Rokok Eletrik Resmi Kena Pajak Sebesar 10%

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 03 Januari 2024 18:22 WIB
Penjual menunjukkan produk Rokok Elektrik REL di salah satu toko kawasan Jakarta Timur.
Penjual menunjukkan produk Rokok Elektrik REL di salah satu toko kawasan Jakarta Timur.
Penjual menunjukkan produk Rokok Elektrik REL di salah satu toko kawasan Jakarta Timur.
Penjual menunjukkan produk Rokok Elektrik REL di salah satu toko kawasan Jakarta Timur.
A A A

Penjual menunjukkan produk Rokok Elektrik (REL) di salah satu toko kawasan Jakarta Timur, Rabu (3/1/2024). Pemerintah resmi memberlakukan pajak rokok atas rokok elektrik per 1 Januari 2024. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Dalam aturan ini, pajak rokok elektrik ditetapkan 10% dari cukai rokok. Selain rokok elektrik, pajak rokok itu juga berlaku untuk berbagai hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan ini bertujuan mengendalikan konsumsi rokok, terutama rokok elektrik yang kian marak beredar di pasaran.

 

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Hotman Paris: Gugatan CMNP Salah Pihak, Jusuf Hamka Banyak Jawab Tak Tahu

Hotman Paris: Gugatan CMNP Salah Pihak, Jusuf Hamka Banyak Jawab Tak Tahu

Ribuan Anak Keracunan, Suara Ibu Indonesia Minta Program MBG Dievaluasi Total

Ribuan Anak Keracunan, Suara Ibu Indonesia Minta Program MBG Dievaluasi Total

Pameran Minerba Convex 2025 Tampilkan Inovasi Pertambangan Berkelanjutan

Pameran Minerba Convex 2025 Tampilkan Inovasi Pertambangan Berkelanjutan

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Terima Kunjungan Surya Paloh

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Terima Kunjungan Surya Paloh

Treaty Forum 2025 Dorong Peningkatan Kualitas Portofolio Berbasis Data

Treaty Forum 2025 Dorong Peningkatan Kualitas Portofolio Berbasis Data

Timah Ramah Lingkungan Envirotin Diperkenalkan Arsari Tambang di Minerba Convex 2025

Timah Ramah Lingkungan Envirotin Diperkenalkan Arsari Tambang di Minerba Convex 2025

APBN KiTa Oktober 2025: APBN Tetap Solid di Tengah Tantangan Ekonomi Global

APBN KiTa Oktober 2025: APBN Tetap Solid di Tengah Tantangan Ekonomi Global

Pameran Lo Jual Gue Beli, Jejak Arsip dalam Festival PustaKarsa 2025

Pameran Lo Jual Gue Beli, Jejak Arsip dalam Festival PustaKarsa 2025

Cari Berita Lain Di Sini