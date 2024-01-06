Keluarga besar Forum Betawi Rempug (FBR) dan Ikatan Keluarga Madura (IKM) Jabodetabek mendeklarasikan dukungan kepada paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Deklarasi dilakukan di Lapangan Jalan Akses Rusun, Cakung, Jakarta Timur. Sabtu (6/1/2024), acara ini dihadiri Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD hadir secara langsung di lokasi. Ganjar tampak menggunakan baju muslim berwarna putih lengkap dengan peci hitam yang kemudian digantinya dengan peci warna merah milik pendukungnya.

(Aziz Indra)