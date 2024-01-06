Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo didampingi Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo saat menghadiri cek kesehatan gratis dan bazar murah yang digelar Partai Perindo di Lapangan Bulutangkis PB Tangkas Effendi Syahputra, Jalan Pembangunan Bawah, RT006/012 Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sabtu (6/1/2024). Rangkaian kegiatan bakti sosial itu, menurut Liliana, bukti perjuangan Partai Perindo bersama rakyat untuk menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengatakan bahwa kegiatan rutin tersebut sebagai aksi nyata kepedulian partai politik yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu terhadap masyarakat yang belum mapan.

(Arif Julianto/okezone)