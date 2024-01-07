Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2, Liliana Tanoesoedibjo bersama Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan menggelar Bazar Murah Minyak Goreng dan Cek Kesehatan Gratis di Jalan Keselamatan, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (7/1/2024) pagi.

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) rutin menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Warga sangat antusias mengikuti kegiatan yang digelar oleh Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera. Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

(Aldhi Chandra Setiawan)