...

Partai Perindo Gelar Bazar Murah Minyak Goreng dan Cek Kesehatan Gratis di Manggarai Selatan

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 07 Januari 2024 11:25 WIB
Partai Perindo rutin menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis untuk masyarakat.
Partai Perindo rutin menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis untuk masyarakat.
Partai Perindo rutin menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis untuk masyarakat.
Partai Perindo rutin menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis untuk masyarakat.
Partai Perindo rutin menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis untuk masyarakat.
Partai Perindo rutin menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis untuk masyarakat.
Partai Perindo rutin menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis untuk masyarakat.
A A A

Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2, Liliana Tanoesoedibjo bersama Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan menggelar Bazar Murah Minyak Goreng dan Cek Kesehatan Gratis di Jalan Keselamatan, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (7/1/2024) pagi.

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) rutin menggelar bazar murah dan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Warga sangat antusias mengikuti kegiatan yang digelar oleh Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera. Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Ragunan Buka Wisata Malam, Warga Jakarta Antusias Menyambut

Ragunan Buka Wisata Malam, Warga Jakarta Antusias Menyambut

Panitia Umumkan Persiapan Perayaan HUT Ke-61 Partai Golkar

Panitia Umumkan Persiapan Perayaan HUT Ke-61 Partai Golkar

Formas Gelar Doa Lintas Agama untuk Persatuan Bangsa

Formas Gelar Doa Lintas Agama untuk Persatuan Bangsa

Ratusan Ribu Umat Hadiri Tabligh Akbar dan Doa untuk Indonesia di Monas

Ratusan Ribu Umat Hadiri Tabligh Akbar dan Doa untuk Indonesia di Monas

Transportasi Cerdas dan Terjangkau untuk Mobilitas Masyarakat Modern

Transportasi Cerdas dan Terjangkau untuk Mobilitas Masyarakat Modern

Pemerintah Luncurkan BLT Kesejahteraan dan Program Magang untuk Lulusan Baru

Pemerintah Luncurkan BLT Kesejahteraan dan Program Magang untuk Lulusan Baru

Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Rampung, Tingkatkan Kenyamanan dan Efisiensi Penumpang

Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Rampung, Tingkatkan Kenyamanan dan Efisiensi Penumpang

Pemprov DKI Lakukan Pemeliharaan JPO Pasar Kenari untuk Tingkatkan Kenyamanan Warga

Pemprov DKI Lakukan Pemeliharaan JPO Pasar Kenari untuk Tingkatkan Kenyamanan Warga

Cari Berita Lain Di Sini