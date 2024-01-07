Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan visi misi dan program saat debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Tema debat capres ketiga tersebut mengangkat tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik.

Anies Baswedan menyinggung serangan hacker dalam debat capres ketika pilpres 2024. Anies menyebut Kementerian Pertahanan pernah dibobol tahun 2023.

"ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023, sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan dan Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan," jelasnya