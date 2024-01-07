...

Anies Miris Kementerian Pertahanan Dibobol Hacker Tahun 2023

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 07 Januari 2024 21:23 WIB
Calon Presiden Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan visi misi dan program saat debat ketiga.
Calon Presiden Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan visi misi dan program saat debat ketiga.
Calon Presiden Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan visi misi dan program saat debat ketiga.
Calon Presiden Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan visi misi dan program saat debat ketiga.
A A A

Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan visi misi dan program saat debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).  Tema debat capres ketiga tersebut mengangkat tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik.

Anies Baswedan menyinggung serangan hacker dalam debat capres ketika pilpres 2024. Anies menyebut Kementerian Pertahanan pernah dibobol tahun 2023.

 

"ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023, sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan dan Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan," jelasnya

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bahlil Merapat ke Kediaman Prabowo di Kertanegara

Bahlil Merapat ke Kediaman Prabowo di Kertanegara

Hari Pertama Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Indonesia Arena

Hari Pertama Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Indonesia Arena

Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Resmi Dibuka di Indonesia Arena

Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Resmi Dibuka di Indonesia Arena

CMSE 2025 Hadirkan Edukasi dan Inovasi Pasar Modal di BEI

CMSE 2025 Hadirkan Edukasi dan Inovasi Pasar Modal di BEI

BPIP Teguhkan Semangat Kebajikan dan Persatuan Bangsa dari Timur

BPIP Teguhkan Semangat Kebajikan dan Persatuan Bangsa dari Timur

Kolaborasi Baru Hadirkan Tabungan Digital dan Kredit dalam Satu Layanan

Kolaborasi Baru Hadirkan Tabungan Digital dan Kredit dalam Satu Layanan

Dari Sawah ke Kampus: Ariawan Buktikan Anak Petani Bisa Raih Gelar Doktor

Dari Sawah ke Kampus: Ariawan Buktikan Anak Petani Bisa Raih Gelar Doktor

Ragunan Buka Wisata Malam, Warga Jakarta Antusias Menyambut

Ragunan Buka Wisata Malam, Warga Jakarta Antusias Menyambut

Cari Berita Lain Di Sini