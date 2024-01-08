Ketua TPD Ganjar-Mahfud DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tampak membaur bersama relawan untuk bersama-sama menyaksikan debat ketiga Pilpres 2024 di posko pemenangan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (7/1/2024).

Pras sapaan karib Ketua TPD Ganjar-Mahfud DKI Jakarta tampak menggunakan jaket putih bertuliskan "Sat-Set" ditemani sejumlah perangkat tim pemenangan.

Ketiga Capres 2024 kali ini beradu pemikiran, visi dan misi mengenai Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik.