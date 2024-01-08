...

Nobar Debat Ketiga Pilpres Bersama Relawan Ganjar-Mahfud

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 08 Januari 2024 15:22 WIB
Ketiga Capres 2024 kali ini beradu pemikiran, visi dan misi mengenai Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik.
Ketiga Capres 2024 kali ini beradu pemikiran, visi dan misi mengenai Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik.
Ketiga Capres 2024 kali ini beradu pemikiran, visi dan misi mengenai Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik.
A A A

Ketua TPD Ganjar-Mahfud DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tampak membaur bersama relawan untuk bersama-sama menyaksikan debat ketiga Pilpres 2024 di posko pemenangan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (7/1/2024).

Pras sapaan karib Ketua TPD Ganjar-Mahfud DKI Jakarta tampak menggunakan jaket putih bertuliskan "Sat-Set" ditemani sejumlah perangkat tim pemenangan.

 

Ketiga Capres 2024 kali ini beradu pemikiran, visi dan misi mengenai Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bahlil Merapat ke Kediaman Prabowo di Kertanegara

Bahlil Merapat ke Kediaman Prabowo di Kertanegara

Hari Pertama Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Indonesia Arena

Hari Pertama Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Indonesia Arena

Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Resmi Dibuka di Indonesia Arena

Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Resmi Dibuka di Indonesia Arena

CMSE 2025 Hadirkan Edukasi dan Inovasi Pasar Modal di BEI

CMSE 2025 Hadirkan Edukasi dan Inovasi Pasar Modal di BEI

BPIP Teguhkan Semangat Kebajikan dan Persatuan Bangsa dari Timur

BPIP Teguhkan Semangat Kebajikan dan Persatuan Bangsa dari Timur

Kolaborasi Baru Hadirkan Tabungan Digital dan Kredit dalam Satu Layanan

Kolaborasi Baru Hadirkan Tabungan Digital dan Kredit dalam Satu Layanan

Dari Sawah ke Kampus: Ariawan Buktikan Anak Petani Bisa Raih Gelar Doktor

Dari Sawah ke Kampus: Ariawan Buktikan Anak Petani Bisa Raih Gelar Doktor

Ragunan Buka Wisata Malam, Warga Jakarta Antusias Menyambut

Ragunan Buka Wisata Malam, Warga Jakarta Antusias Menyambut

Cari Berita Lain Di Sini