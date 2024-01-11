JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menghadiri acara deklarasi Relawan Nusantara Ganjar (Naga) di lantai 14 iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024). Orang nomor satu di Partai Perindo itu cukup senang, menjelang masa pencoblosan dukungan terhadap pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terus mengalir deras.

"Saya menghadiri, menyaksikan deklarasi Relawan Nusantara Ganjar, Naga, yang terdiri dari anak-anak muda di bawah 30 tahun, yang hadir dari 17 Provinsi, jadi sangat menggembirakan di akhir-akhir mendekati pemilu makin banyak yang gabung," ucap Hary usai acara deklarasi.

"Apalagi kalau anak muda tuh kan yang paling produktif dan memang angkatan muda itu yang paling besar jumlah pemilihnya dan ini tanda positif bagi Ganjar Mahfud," sambungnya.

Dirinya melihat, untuk mencapai bonus demografi pada tahun 2045, tentunya membutuhkan generasi muda yang baik. Deklarasi ini juga menjadi semangat anak muda untuk membantu pasangan Ganjar-Mahfud meraih bonus demografi tersebut.

"Bahwa Ganjar mahfud, saya yakini yang akan mampu nanti menciptakan lapangan kerja dengan adanya bonus demografi, tantangan terbesar bagi pemerintah ke depan adalah kemampuan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Anak-anak muda ini harus bisa di tampung bisa mendapatkan pekerjaan mumpung usia mereka muda sehingga mereka bisa menjadi produktif di dalam tentunya karyanya," katanya.

Dia juga mengimbau, agar para relawan ini segera turun hingga akar rumput mensosialisasikan program unggulan pasangan Ganjar-Mahfud. Agar masyarakat tidak ragu memilih pasangan Ganjar-Mahfud untuk kemenangan di pilpres 2024.

"Jadi, ini yang tadi juga saya sampaikan kepada mereka jangan ragu-ragu yakin lah bahwa Ganjar Mahfud yang terbaik yang bisa menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda," katanya.

(Aziz Indra)